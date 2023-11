Autorul articolului susține că Mircea Geoană este favorit ca să câștige președinția dacă va candida. În prezent, Mircea Geoană a furat startul campaniei electorale și participă la o serie de evenimente specifice, cum ar fi festivitatea de deschidere a anului școlar într-un liceu și o școală din Dâmbovița, iar mâine va ajunge într-o vizită oficială în Brașov.

Publicația Foreign Policy a publicat pe data 27 octombrie un articol de promovare a lui Mircea Geoană, camuflat sub forma unei analize care prezintă România ca fiind ”într-un punct de cotitură periculos”, sub amenințarea partidului naționalist AUR și sub amenințarea influenței Rusiei, iar în loc de concluzie autorul indică în clar soluția ca fiind actualul secretar general adjunct NATO, Mircea Geoană.

”Dar mai există încă licăriri de speranță – un sondaj recent a arătat că secretarul adjunct al NATO, Mircea Geoană, este favorit să câștige președinția dacă va candida ca independent. Nu este prea târziu pentru ca momentul de cotitură al României să fie unul pozitiv”, scrie autorul articolului Maximilian Hess, bursier la Foreign Policy Research Institute.