„Eu am fost șocat, acum câțiva ani, când Traian Băsescu, probabil, băuse ceva mai mult, a spus că noi nu trebuie să avem relații cu China. Era o dragoste reală pentru România. Ori noi nu am știut să răspundem acestei simpatii venite din partea Chinei.

Ne-am găsit noi, buricul Pământului, să nu trimitem un ambasador și să ne dăm mari că noi suntem pe altă planetă decât China. O prostie fără de margini. Și această domnișoară care e la Ministerul de Externe, eu am ironizat-o acum câteva luni.

Pentru că se tot făcea mișto în presă de faptul că ea are o figură, nu e chiar o Miss România așa. Deși ea avea farmecul ei. Din păcate m-am înșelat.

Domnișoara cu pricină a dat cu mucii în fasole, deci nu a lăsat să vină ambasadorul Românei la această paradă. Să știți, China nu uită și nu iartă. O flegmă tricoloră a devenit arma diplomatică a României.

E destul de trist, e jalnic. O cădere atât de mare a diplomației românești, eu n-am mai văzut ca în zilele noastre, să știți. Gândiți-vă că noi în 30 de ani n-am reușit să aducem o generație cu adevărat inteligentă la putere.

Sunt oameni care nu știu să comunice, nici premierul nu știe să comunice, domnul Bolojan fuge de jurnaliști, nici președintele României săracul nu știe să comunice. E ceva jalnic. Și când tu vrei să croiești în noua Românie jucându-te de-a croitorul, adică tăind cu foarfeca unde nu trebuie, pentru că mai nou nu, au tăiat de la bătrânii pensionari, au tăiat de la mâncarea copiilor, nu știu să se poarte.

Păi președintele României a stat cu cadavrul lui Iliescu în casă și n-a reușit să aprindă și el o lumânare și să spună, iartă-l, doamne, că Iliescu trebuia iertat pe lumea ailaltă, că o să ajungă în iad pentru mineriade. Dar n-a ca să catadicsit măcar chestia asta de bun simț, de creștin român. În campanie ne-a promis domnul Nicușor Dan că nu va majora TVA-ul.

Mai avea un pic și își făcea tatuaj cu asta. Nu-l vedeți cum se bâlbâie. E foarte trist, un personaj foarte trist, din păcate.

În fine, nu e nicio speranță pe cuvânt. Și tineretul a ieșit în stradă pentru ei, scuipă acum, au scuipat în bursele tineretului, în mâncarea pe care trebuia să o primească la școală, că încă sunt copii care, unii vin pentru mâncare, din păcate, după 30 de ani de capitalism, sunt copii lăsați de izbeliște, fiindcă noi, după Ucraina, suntem a doua țară, un popor fugit de acasă. 8 milioane de români sunt fugiți de acasă, pe locul 2 după ucrainieni, da? Și au rămas bătrânii prin sate ca să crească acești, care ar fi venit la școală unii de ei numai pentru că li se dădea o farfurie de mâncare caldă. Deci aici a venit domnul Bolojan cu toporul, să omoare chestia asta”, a declarat poetul Mircea Dinescu pentru Realitatea Plus.