Mircea Dinescu: Crizele din țară sunt provocate de prostie. Românii o să iasă în stradă pe modelul Bulgariei

Mircea Dinescu atacă dur liderii politici de la București (foto: arhivă)
Mircea Dinescu atacă dur liderii politici de la București. Acesta spune că dezastrul care a lăsat peste 100 de mii de oameni fără apă a fost provocat din prostie. Poetul este de părere că românii sunt la un pas de ieși în stradă pe modelul Bulgariei. 

„Ei se dau de dreapta și nu sunt de dreapta, unii se dau de stânga și nu sunt de stânga, aici e problema, în loc să fie fericiți că le-a dat Dumnezeu pe mână o țară binecuvântată cu climă bună, cu pământ bun, ei reușesc să provoace crizele care, după părerea mea, sunt provocate de prostie, nu de altceva.

Uneori prostia e mai periculoasă decât răutatea. România, după Franța, e a doua țară cu potențial agricol, cu pământ bun, și noi suntem la coada Europei ca producători de mâncare, când am putea să fim pe locul 2 în lume, după Franța.

Păi, proprietatea țăranului ar fi trebuit încurajată, țăranul să fie încurajat să aibă nu o seră și un solar în curte, ci 10, și să le dea bani ei să facă, pentru că ar fi scăzut prețul legumelor și ar fi dus-o și ei mai bine, n-ar mai fi ieșit lumea în stradă, cum probabil o să iasă după metoda bulgărească.”, a declarat Mircea Dinescu la Realitatea PLUS.