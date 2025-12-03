„Ei se dau de dreapta și nu sunt de dreapta, unii se dau de stânga și nu sunt de stânga, aici e problema, în loc să fie fericiți că le-a dat Dumnezeu pe mână o țară binecuvântată cu climă bună, cu pământ bun, ei reușesc să provoace crizele care, după părerea mea, sunt provocate de prostie, nu de altceva.

Uneori prostia e mai periculoasă decât răutatea. România, după Franța, e a doua țară cu potențial agricol, cu pământ bun, și noi suntem la coada Europei ca producători de mâncare, când am putea să fim pe locul 2 în lume, după Franța.

Păi, proprietatea țăranului ar fi trebuit încurajată, țăranul să fie încurajat să aibă nu o seră și un solar în curte, ci 10, și să le dea bani ei să facă, pentru că ar fi scăzut prețul legumelor și ar fi dus-o și ei mai bine, n-ar mai fi ieșit lumea în stradă, cum probabil o să iasă după metoda bulgărească.”, a declarat Mircea Dinescu la Realitatea PLUS.