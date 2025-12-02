La întâlnire au participat managerii celor cinci spitale afectate – Spitalul Municipal Câmpina, Spitalul de Psihiatrie Voila, Spitalul de Pneumoftiziologie Florești, Spitalul Orășenesc Băicoi și Spitalul de Pneumologie Breaza – unde se află 378 de pacienți și lucrează 1.260 de angajați.​

Rogobete a subliniat prioritatea absolută pentru siguranța pacienților și personalului medical, dispunând monitorizarea strictă a DSP Prahova de către Inspecția Sanitară de Stat și Corpul de Control al Ministerului Sănătății.

Pentru continuitatea serviciilor, a activat suportul cu patru spitale de urgență din București – Spitalul Universitar de Urgență București, Spitalul Clinic de Urgență „Bagdasar-Arseni”, Spitalul Universitar de Urgență Elias și Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Grigore Alexandrescu” –, care au pregătit paturi nechirurgicale și chirurgicale pentru eventuale transferuri.