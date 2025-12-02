La întâlnire au participat managerii celor cinci spitale afectate – Spitalul Municipal Câmpina, Spitalul de Psihiatrie Voila, Spitalul de Pneumoftiziologie Florești, Spitalul Orășenesc Băicoi și Spitalul de Pneumologie Breaza – unde se află 378 de pacienți și lucrează 1.260 de angajați.
Rogobete a subliniat prioritatea absolută pentru siguranța pacienților și personalului medical, dispunând monitorizarea strictă a DSP Prahova de către Inspecția Sanitară de Stat și Corpul de Control al Ministerului Sănătății.
Pentru continuitatea serviciilor, a activat suportul cu patru spitale de urgență din București – Spitalul Universitar de Urgență București, Spitalul Clinic de Urgență „Bagdasar-Arseni”, Spitalul Universitar de Urgență Elias și Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Grigore Alexandrescu” –, care au pregătit paturi nechirurgicale și chirurgicale pentru eventuale transferuri.
„Astăzi am convocat, împreună cu președintele Consiliului Județean Prahova, cu prefectul județului, directorul DSP Prahova și conducerea ISU Prahova, o ședință de urgență pentru gestionarea situației critice generate de lipsa alimentării cu apă în mai multe unități sanitare din județ.
La această întâlnire au participat și managerii tuturor unităților sanitare afectate, precum și managerul Spitalului Județean de Urgență Ploiești, pentru o analiză completă și coordonată a situației din teren.
Situația impune rigoare, acțiune rapidă și cooperare totală între structuri. Am analizat punctual cele cinci spitale afectate:
- Spitalul Municipal Câmpina
- Spitalul de Psihiatrie Voila
- Spitalul de Pneumofiziologie Florești
- Spitalul Orășenesc Băicoi
- Spitalul de Pneumologie Breaza
În aceste unități se află 378 de pacienți, iar activitatea medicală este susținută de 1.260 de angajați. Siguranța lor este prioritatea absolută.
Am fost alături de Inspecția Sanitară de Stat din cadrul Ministerului Sănătății, care va coordona direct monitorizarea sanitară și controlul microbiologic în toate spitalele afectate. Totodată, alături de șeful Corpului de Control al Ministerului Sănătății, am dispus monitorizarea strictă a DSP Prahova, pentru a ne asigura că toate procedurile sunt respectate corect și fără întârziere.
Sunt în coordonare permanentă cu Departamentul pentru Situații de Urgență (DSU) din cadrul MAI, astfel încât toți actorii implicați — medicali, administrativi și operativi — să acționeze sincronizat și eficient.
Pentru continuitatea îngrijirilor, am activat mecanismul de suport cu spitalele de urgență din București:
- Spitalul Universitar de Urgență București
- Spitalul Clinic de Urgență „Bagdasar-Arseni”
- Spitalul Universitar de Urgență Elias
- Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Grigore Alexandrescu”
Fiecare dintre acestea a pus la dispoziție paturi nechirurgicale + paturi chirurgicale, pregătite pentru eventualele transferuri. În cazul unui incident major sau al unor situații cu victime multiple, aceste spitale sunt deja în alertă și pot prelua imediat pacienți din Prahova.
Având în vedere că termenul inițial de 72 de ore pentru reluarea furnizării apei a fost depășit, am dispus activarea celulei de urgență la nivelul Ministerului Sănătății, pe care o coordonez personal.
Celula funcționează în regim permanent, cu raportări continue, intervenții rapide și legături directe cu toate instituțiile din teren.
Pentru a sprijini personalul medical și pacienții se va suplimenta zilnic cu peste 1.650 de recipiente de apă potabilă.
Celula de criză va rămâne activă până luni inclusiv, cu monitorizare continuă împreună cu autoritățile locale, DSP, ISU, DSU, Inspecția Sanitară de Stat, Corpul de Control și conducerile spitalelor.
Rămânem în coordonare directă cu toate structurile operative ale statului. Pacienții trebuie protejați, iar spitalele trebuie să funcționeze în siguranță. Aceasta este responsabilitatea noastră.”, a scris Alexandru Rogobete pe pagina de Facebook.