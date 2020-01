Ministrul Muncii, anunț important despre plata pensiilor

Până la jumătatea săptămânii viitoare se acoperă toate adresele dacă persoanele sunt la domiciliu, mai spune ministrul Muncii.

"Băncile au făcut plăţile pensiilor. Ultimele plăţi se fac luni. S-a putut, deci, face plata imediat, nu după două zile. Da, am ţinut să se facă plăţile cât mai repede după această perioadă de sărbători. Mă bucur că am atins obiectivul de a începe plăţile până în acest week-end. Puteam să mă rezum la comunicări seci gen: nu avem ce face, au fost multe zile libere. Dar, îmi pasă. Le mulţumesc mult pensionarilor care mi-au confirmat acest lucru", a scris Alexandru pe pagina de socializare.



În plus, a precizat ministrul Muncii, "Poşta a livrat deja aproape de jumătate din pensiile la domiciliu. Se lucrează şi la acest sfârşit de săptămână. Până la jumătatea săptămânii viitoare se acoperă toate adresele dacă persoanele sunt la domiciliu".