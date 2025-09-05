„Plata cu cardul înseamnă o viteză mai mare, o capacitate de a realoca resurse umane care astăzi aleargă din sat în sat către alte domenii de activitate și o scădere considerabilă a cheltuielilor bugetului de stat”, a declarat Manole la un post TV.

Ministrul a subliniat că nu se dorește impunerea acestei metode, ci doar încurajarea ei, în condițiie în care majoritatea alocațiilor sunt deja plătite pe card.

În cazul pensiilor, ponderea celor care primesc sumele în bani gheață este mult mai mare, potrivit ultmelor datel oficiale.

- plată card/virament bancar) ~2,8 milioane pensionari

- În numerar (prin poștaș)~1,9 milioane pensionari

Potrivit estimărilor din presa de specialitate, contractul cu Casa Națională de Pensii Publice este unul dintre cele mai importante pentru Poșta Română, generând aproximativ 25–30% din veniturile totale ale companiei.