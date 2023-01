Încă se caută o formulă de calcul a pensiilor românilor. Ministrul Muncii - Marius Budăi a anunțat că reclacularea veniturilor pensionarilor se va face după o lege mai veche și nu după legea negociată prin PNRR, ce prevede reforma sistemului de pensii. Acesta a criticat că demersurile pentru recalculare nu au fost făcute încă de la început pe acest act normativ, potrivit Realitatea PLUS.

Este vorba despre legea adoptată în timpul guvernării PSD-Dragnea - nr. 127/2019 privind sistemul public de pensii.

„Noi am avut o lege – Legea 127 – pe care nici acum nu înţeleg de ce unii au preferat să o pună aşa, între paranteze şi să o treacă în PNRR, când noi aveam o lege şi, dacă o aplicam, lucrurile erau în mare parte rezolvate. Vorbesc aici, în principal, de inechităţi. Însă asta este situaţia acum. Trebuie să mergem pe acest drum. Am scris şi noi, PSD, când am intrat la guvernare în noiembrie 2021, în analiza noastră pornind de la Legea 127, pentru că şi specialiştii au spus că legea este una bună. Avem câteva lucruri de îndreptat”, a declarat ministrul la un post TV.

Ministrul Muncii a dat asigurări că pensiile,dar nici salariile nu vor scădea și că vor fi rezolvate toate inechitățile din sistem. Așa cum s-a negociat și cu Banca Mondială dar și cu reprezentanții Comisiei Europene, reforma pensiilor ar trebui să fie gata până la sfârșitul lunii martie, relatează Realitatea PLUS.

„Am auzit tot felul de lucruri – că vor scădea pensii şi salarii… Exclus asta! Nicio pensie nu va scădea! Din contră, încercăm să rezolvăm în primă fază inechităţile din sistem şi, în colaborare cu Banca Mondială şi Ministerul Finanţelor, cu Comisia Europeană şi, la urmă, cu coaliţia care va avea decizia, să găsim modalităţi de majorare treptată a veniturilor din România”, a mai spus ministrul la același post TV.

O nouă veste pentru pensionari de la ministrul Muncii este legată de informatizarea dosarelor de pensie. Continuă și digitalizarea dosarelor de pensie. La casele de pensii au fost digitalizate până în prezent 3,5 milioane de dosare dintr-un total de peste 5 milioane, potrivit Realitatea PLUS. Pentru acest proces au fost angajate aproximativ 1.000 de persoane.

Despre aplicarea informatizării într-un sistem unic la nivelul Casei Naționale de Pensii, ministrul Marius Budăi a explicat că „va fi mult mai simplu după ce aceste dosare vor fi preluate în totalitate. Problema este a impactului bugetar. Nu doar că mă pun în pielea pensionarilor, dar am spus tot timpul – eu am fost crescut de bunici şi înţeleg şi cunosc viaţa lor foarte bine”.