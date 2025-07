„Noi nu am lucrat la această propunere, nu am redactat-o noi. Au existat, de-a lungul timpului, discuţii care au implicat inclusiv chestiunea comunicată public şi de doamna Costache, preşedintele CSM, au existat discuţii cu reprezentanţii magistraţilor. În momentul de faţă, există această propunere şi urmează un dialog la Preşedinţie. Mâine suntem invitaţi la Palatul Cotroceni pentru a purta discuţii pe acest aspect”, a declarat Radu Marinescu, adăugând că Ministerul Justiţiei lucrează la proiecte de lege care, din punct de vedere procedural, "parcurg o anumită tipicitate" şi că, în prezent, nu există încă un proiect de lege, ci doar o propunere de discuţie.



Potrivit ministrului Justiţiei, Coaliţia a comunicat deja că orice proiect final va trebui să reflecte voinţa şi opinia întregii coaliţii.

Ministrul Justiției, despre indemnizațiile nesimțite de la CCR: Nu este în subordinea Min. Justiției, cereți lămuriri acolo „A face propuneri este în competenţa prim-ministrului, a făcut aceste propuneri, suntem invitaţi la o discuţie constructivă şi vom face acest lucru”, a punctat Marinescu.



Întrebat despre constituţionalitatea propunerii prezentate de Ilie Bolojan, Marinescu a spus că nu poate face acum o evaluare asupra constituţionalităţii unui proiect care încă nu s-a conturat definitiv.



„În momentul în care va exista un proiect de legi care va fi discutat cu puterea din stat care este reprezentată de justiţie, care va fi asumat politic, care va întruni nişte coordonate de constituţionalitate, acesta va fi promovat. Dacă va fi promovat sub forma unei asumări sau a unui proiect parlamentar, aceasta este o decizie politică a coaliţiei după ce se va contura final soluţia legislativă”, a spus Marinescu



Despre punctul de vedere al CSM, care afirma că premierul nu are „abilitarea legală” de a iniţia un asemenea demers, ministrul Justiţiei a spus că magistraţii se refereau la un proiect de lege, adăugând că este în competenţa prim-ministrului să facă o propunere de texte de lege. „A face propuneri este în competenţa prim-ministrului, a făcut aceste propuneri, suntem invitaţi la o discuţie constructivă şi vom face acest lucru”, a punctat Marinescu.Întrebat despre constituţionalitatea propunerii prezentate de Ilie Bolojan, Marinescu a spus că nu poate face acum o evaluare asupra constituţionalităţii unui proiect care încă nu s-a conturat definitiv.„În momentul în care va exista un proiect de legi care va fi discutat cu puterea din stat care este reprezentată de justiţie, care va fi asumat politic, care va întruni nişte coordonate de constituţionalitate, acesta va fi promovat. Dacă va fi promovat sub forma unei asumări sau a unui proiect parlamentar, aceasta este o decizie politică a coaliţiei după ce se va contura final soluţia legislativă”, a spus MarinescuDespre punctul de vedere al CSM, care afirma că premierul nu are „abilitarea legală” de a iniţia un asemenea demers, ministrul Justiţiei a spus că magistraţii se refereau la un proiect de lege, adăugând că este în competenţa prim-ministrului să facă o propunere de texte de lege.

„Mai departe, puteţi să discutaţi cu CSM-ul şi dacă vreţi să descifraţi, din punct de vedere juridic, conţinutul acestuia, vă puteţi adresa CSM-ului”, a punctat Marinescu.



Dar cum o vedeţi ca ministru a justiţiei? Pentru că au fost acuzaţii dure acolo. CSM-ul spune că această reformă afectează independenţa justiţiei şi va distruge întregul sistem de justiţie.



„Orice corp profesional are reprezentanţii care au responsabilitatea de a vorbi în numele lor şi de a avea un punct de vedere. Suntem într-o democraţie şi atunci, într-o democraţie există opinii diferite, există convingeri diferite, nu trebuie să le tratăm cu intransigenţa sau cu iacobinismul unor absolutizări, cu înţelegerea că există dialog, că există dezbatere. Uitaţi, Comisia Europeană a solicitat ca în privinţa oricărei modificări care priveşte statutul magistratului, să existe obligatoriu dialog cu magistraţii. Trebuie să facem acest lucru pentru că suntem o ţară europeană”, a explicat ministrul Justiţiei.



Întrebat de când s-ar putea aplica această lege în condiţiile în care ar fi agreată, Marinescu a răspuns că de la momentul intrării în vigoare.



„Ştiţi foarte bine că suntem sub constrângerea unui jalon din PNRR. Şi atunci facem ca totul să se aplice cât mai repede, cu siguranţă, ca să ne încadrăm şi în PNRR”, a adăugat Marinescu.



Ministrul Justiţiei a răspuns, întrebat ce părere are despre creşterea vârstei de pensionare a magistraţilor la 65 de ani şi despre nivelul pensiei, al cărei cuantum să fie 70% din net, şi nu 80% din brut, cum este acum, că este în coaliţia de guvernare.



„Suntem în coaliţia de guvernare. Bănuiesc că aţi văzut care sunt proiectele noastre şi în asta aveţi şi răspunsul”, a afirmat Marinescu.



La insistenţele jurnaliştilor de a spune clar dacă este de acord cu aceste propuneri, MArinescu a răspuns: „Evident că sunt de acord şi suntem de acord cu reforma pensiilor de serviciu. Evident că suntem de acord cu vârsta standard de pensionare, întrucât este asumată de către noi. Domnul preşedinte al României v-a spus ieri că în ceea ce priveşte vârsta, procentele, acestea sunt încă supuse discuţiei. Dacă mâine suntem invitaţi la domnul preşedinte şi domnul preşedinte a spus că urmează discuţia asupra tuturor aspectelor, aveţi răspunsul de la domnul preşedinte”.