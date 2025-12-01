”Ziua de 1 Decembrie reprezintă pentru români un moment de mândrie naţională, unitate şi reflecţie asupra istoriei şi valorilor care ne definesc ca naţiune. Este ziua în care celebrăm idealurile care au stat la baza Marii Uniri şi recunoaştem contribuţia esenţială a eroilor români care s-au jertfit pentru ţară şi un viitor mai bun”, transmite ministrul Justiţiei.

Potrivit lui Radu Marinescu, protejarea drepturilor fundamentale, garantarea egalităţii cetăţenilor în faţa legii şi menţinerea echilibrului între libertăţi şi responsabilităţi reprezintă fundamentul unei societăţi sănătoase şi funcţionale.

”Pe această cale, Ministerul Justiţiei îşi reafirmă angajamentul ferm de a susţine un sistem judiciar independent, transparent şi eficient, care să sprijine cetăţenii şi să consolideze încrederea publică în instituţiile statului. Prin respectarea legii şi promovarea valorilor democratice, putem contribui la construirea unui stat unit, puternic şi respectat în întreaga lume”, spune ministrul Justiţiei în mesaj.