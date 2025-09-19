Ivan a fost întrebat, într-o conferință de presă la sediul central al PSD, când va intra în discuția CSAT problema facturilor și a prețurilor la energie, așa cum a propus chiar el.



"Am avut o discuție constructivă cu președintele României pe acest subiect și pe temele principale, inclusiv pe zona de soluții. În cursul acestei zile, am transmis propunerea draft de memorandum către Guvernul României, pentru că procedural premierul României propune să fie integrat acest memorandum de ordinea de zi a CSAT. Acum, în momentul de față, se află la nivelul procedurilor tehnice de validare, de semnături, sunt o parte din documente confidențiale, o parte sunt deschise publicului larg", a afirmat ministrul.

Ministrul Energiei s-a dat de gol. Prețul energiei în Republica Moldova este mai mic pentru că guvernul de la Chișinău își protejează mai bine cetățenii



Conform acestuia, documentul conține o analiză "foarte clară" a modului în care arată, astăzi, România din punct de vedere energetic.



"Sunt cuprinse acolo date tehnice foarte clare și vine cu scenariile și cu riscurile pe care le avem dacă nu intervenim în mod foarte clar asupra proiectelor de investiții care sunt întârziate din diferite chichițe legislative. (...) Vreau să fie aceste lucruri foarte clare pe proiectele mari de investiții și strategice, să avem alte condiții în care proiectele se avizează, de la producția, transportul energiei electrice și al gazelor, să reducem timpii de implementare a unor astfel de proiecte", a explicat Bogdan Ivan.

România negociază la Bruxelles menținerea centralelor pe cărbune. Germania și Polonia deja au făcut-o