Ministrul Energiei s-a dat de gol. Prețul energiei în Republica Moldova este mai mic pentru că guvernul de la Chișinău își protejează mai bine cetățenii

Românii plătesc printre cele mai mari tarife la energie din Europa

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, respinge speculațiile potrivit cărora România ar vinde energie electrică la prețuri mult mai mici sau chiar gratuit către Republica Moldova. Citând date din sistemul energetic, acesta a afirmat că, în ultimele două luni, România a vândut energie  la un preț mai ridicat decât cel de import. În același context, ministrul a dezvăluit că guvernul de la Chișinău, în ciuda dificultăților economice cu care se confruntă, a menținut mecanismele de protecție socială pentru consumatori și nu aplică TVA la energie.

Ministrul Energiei a precizat că speculațiile privind fixarea unui preț preferențial nu s-ar susține, pentru că toată energia care se folosește în România, Serbia, Bulgaria, Grecia, Republica Moldova, Ucraina și Ungaria se tranzacționează pe bursă.

"Să vă dau un exemplu foarte clar, pentru a închide odată acest mit. La nivelul lunii iulie, în medie, România a importat energie electrică cu 104 euro per megawatt și a vândut cu 127 euro, adică a vândut mai scump decât a importat. În luna august, a importat la 78 euro per megawatt în medie și a exportat, adică a vândut, la 115 euro per megawatt, adică a vândut mai scump decât a cumpărat din Republica Moldova, a afirmat ministrul Energie, într-o conferință de presă la Guvern.

El a explicat că prețul energiei electrice în Republica Moldova este unul redus întrucât Guvernul de la Chișinuă are un mecanism de subvenționare și pentru că a eliminat TVA la energie electrică.

"Guvernul Republicii Moldova a statuat un mecanism de protecție a consumatorilor din această țară, prin care subvenționează un consum de până la 110 kW oră, doar diferența rămânând să fie plătită de oameni, și au instituit o măsură prin care au eliminat TVA la energia electrică, lucru care a adus ca astăzi prețul să fie evident mult mai mic".

GUVERNUL N-A FĂCUT NIMIC PENTRU A ATENUA ȘOCUL LIBERALIZĂRII TARIFELOR ENERGETICE

Reacția ministrului Energiei vine pe fondul unor critici tot mai intense legate de faptul că guvernul n-a întreprins nimic pentru a atenua șocul eliminării plafonări tarifelor energetice; instituțiile de control nu au verificat formarea noilor prețuri înainte ca acestea să fie puse în practică, iar ANAF nu i-a avertizat pe consumatori că vor suporta și majorare TVA în facturile lunii iulie.

Ulterior, pe fondul scandalului uriaș, chiar ministrul Bogdan Ivan a cerut ca problemele sesizate să fie investigate în CSAT.

