Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a avut discuții operative cu reprezentanții Ministerului Mediului, ai OMV Petrom și ai autorităților locale pentru a urgenta procedurile necesare reluării alimentării cu apă în zonă și repornirii centralei.

Prefectul județului Prahova a convocat în această seară, la ora 19:00, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență, la care participă și reprezentanți ai Ministerului Energiei și ai Ministerului Mediului.

De asemenea, mâine, la ora 13:30, va avea loc reuniunea Comandamentului Energetic Național. Totodată, ministrul Bogdan Ivan a cerut Administrației Naționale „Apele Române” o evaluare urgentă privind volumul de apă tehnologică disponibil pentru a permite repornirea în condiții de siguranță a centralei de la Brazi.

Centrala are o capacitate instalată de 832 MW, iar necesarul acesteia este integral acoperit din disponibilul actual al Sistemului Energetic Național, care depășește 19.800 MW, fără a fi afectată siguranța în alimentare. Această capacitate este asigurată prin tranzacțiile efectuate de OMV Petrom pe Piața Intrazilnică cuplată, pentru echilibrarea portofoliului propriu, doar o mică parte provenind din rezervele Sistemului Energetic Național.

Ministerul Energiei subliniază că, în demersurile cu Comisia Europeană privind menținerea grupurilor energetice pe cărbune, au fost luate în calcul toate scenariile posibile, inclusiv situații neprevăzute care pot afecta funcționarea sistemului. Incidentul de astăzi reconfirmă importanța acestor evaluări.

În prezent, România dispune de multiple surse stabile de energie, respectiv:

- peste 6.600 MW din hidroenergie,

- peste 1.400 MW din energie nucleară,

- peste 2.700 MW din hidrocarburi,

- peste 2.700 MW din termoenergie.