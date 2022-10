„Avem sume investite în echipamente, în noi capabilități de producție pentru industria de apărare. De asemenea, cu acești bani am asigurat și competitivitatea pe plan militar. Am văzut ce importăm, ce producem și am hotărât să ne securizăm producția. Sunt 7.000 de oameni care lucrează în industria de apărare din România. Este nevoie de o revitalizare a industriei de stat și integrarea acesteia cu cea privată. Va trebui să asigurăm totul pentru Ministerul Apărării. Cele 200 de milioane de lei nu au fost alocate după 24 februarie. Avem100 de milioane de dolari care încep să se simtă în industria de apărare. În cele 10 luni de mandat, am semnat trei mari contracte cu companii cunsocute. Cei de la General Dynamics lucrează la noi la transportoarele Piranha”, a declarat ministrul Spătaru în emisiunea „România Suverană”.