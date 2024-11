Ministrul de Interne Cătălin Predoiu a declarat, vineri, la Budapesta, după întâlnirea cu miniştrii de interne ai Ungariei, Austriei şi Bulgariei, precum şi cu Ylva Johansson, comisarul european pentru Afaceri Interne al Uniunii Europene, că era foarte important pentru noi toţi ca această întâlnire să rezulte într-un acord şi să fie un succes pe calea noastră către lărgirea Spaţiului Schengen cu graniţele terestre ale României şi Bulgariei iar ddupă discuţii substanţiale, au ajuns la un acord iar întâlnirea este un succes.

”Îi mulţumesc ministrului Sandor Pinter pentru ospitalitatea cu care ne-a primit şi a organizat această importantă întâlnire. Desigur, aş dori să mulţumesc colegilor şi prietenilor miniştri, Sandor Pinter, Gerhard Karner, Atanas Ilkov. Bineînţeles, doresc să mulţumesc comisarei Ilva Johansson, pentru că am făcut cu toţii posibilă această întâlnire. Era foarte important pentru noi toţi ca această întâlnire să rezulte într-un acord şi să fie un succes pe calea noastră către lărgirea Spaţiului Schengen cu graniţele terestre ale României şi Bulgariei. Şi după discuţii substanţiale, aşa cum a spus şi colegul şi prietenul Sandor Pinter, am ajuns la un acord. Întâlnirea este un succes”, a spus ministrul de Interne.

Cătălin Predoiu a precizat că obiectivul României la această întâlnire a fost să creăm condiţiile pentru o decizie pozitivă la Consiliul JAI din luna decembrie. ”A fost să creăm condiţiile pentru ca veto-ul austriac să poată fi ridicat, astfel încât să avem o decizie în acest an, 2024. Şi cred că a fost un obiectiv comun, inclusiv al colegului şi prietenului Gerhard Karner. Era important ca toată lumea să fie confortabilă, că munca foarte bună depusă de poliţiştii de frontieră români şi bulgari, alături de colegii lor din Serbia, Ungaria, Austria, munca aceasta foarte bună care a stat la baza drumului pe care l-am parcurs, va continua şi după intrarea României şi Bulgariei în Spaţiul Schengen cu frontierele terestre”, a arătat Predoiu.

Vicepremierul a menţionat că ”România este un furnizor de siguranţă în Europa şi intrarea României în Spaţiul Schengen va consolida spaţiul Schengen”. ”Noi am probat cu cifre acest lucru şi cu măsurile luate. Munca noastră s-a desfăşurat în cooperare cu Comisia Europeană, cu colegii austrieci, cu colegii maghiari, sârbi şi bulgari, prin programe bilaterale, investiţii pe care le-am făcut în tehnologia protejării frontierei din bugetul României, dar şi din bani europeni şi din pregătirea profesională foarte bună a poliţiştilor de frontieră români”, a ţinut să precizeze Cătălin Predoiu.

Oficialul român a mai spus că a alocat multă energie pentru ridicarea acestui nivel de pregătire profesională şi consolidarea unei mentalităţi de responsabilitate faţă de siguranţa cetăţeanului român, faţă de siguranţa frontierelor româneşti şi, implicit, a celor europene.

”Acestea au fost elementele care ne-au consolidat încrederea, încredere pe care am construit-o pas cu pas, împreună cu domnul Gerhard Karner, începând de anul trecut, de la întâlnirea din 23 august de la Viena, pe care am construit-o împreună cu Sandor Pinter, cu ministrul Atanas Ilkov, cu predecesorul său, Kalin Stoianov, evident cu doamna Johansson, cu toţi colegii din Europa. Această încredere va sta la baza drumului mai departe şi a deciziei care se va lua. Era important să construim această încredere pe rezultate din teren, nu pe promisiuni, nu pe vorbe, nu pe discursuri, ci pe rezultatele muncite în teren. Şi aş dori să închei spunând că sunt foarte mândru de munca depusă de poliţiştii de frontieră români, în cooperare cu colegii lor. Ne vom baza pe ei mai departe şi după momentul intrării în Spaţiul Schengen”, a afirmat el.

Predoiu a anunţat că au convenit astăzi un pachet de măsuri de consolidare a frontierelor.

Astfel, ministrul a spus că vom contribui şi noi alături de celelalte ţări, inclusiv Bulgaria, la contingentul comun de 100 de poliţişti de frontieră care vor fi dislocaţi pe graniţa turco-bulgară şi evident, la celelalte măsuri de cooperare poliţienească, pe care, de altfel, le desfăşurăm.

”Nu e nimic nou aici. Doar ne angajăm să continuăm ceea ce am făcut bine până în prezent. Deci, cred eu că a fost o muncă bună pe care am depus-o şi le mulţumesc încă o dată colegilor şi prietenilor mei, domnii miniştri, doamnei comisar. Rămânem concentraţi mai departe pe munca noastră, şi cea din teren, şi cea din cancelariile diplomatice, rămânem în contact şi aşa cum spunea colegul şi prietenul Gerhard Karner, a rămas de trecut un ultim pod. Dar, aş vrea să completez. Astăzi, la Budapesta, am trecut un pod foarte important împreună şi cred că acest lucru reprezintă un obiectiv realizat pentru noi. Toţi ne-am dorit acest lucru”, a completat Predoiu.