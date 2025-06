”Păi nu că eu nu vreau TVA, ba el are dreptate pe fond, mai ales că a promis, e într-o situație ingrată. Eu nu am fost implicat în campania lui, nu am fost consilier, nu cred că trebuia să ia această promisiune, dar a facut-o.

Bun, și îl pune pe Bolojan într-o postura complet de rahat, știi? Tu trebuia să zici înainte: frate, am această linie roșie. Ok, nu putem TVA, atunci negociezi cu cota progresivă. Poate că PSD avea dreptate. PSD a venit și a zis: Noi nu vrem creșteri de TVA. Asta pot să dau din casă, a venit PSD-ul în prima zi: noi nu susținem creșterea TVA, vrem impozitare progresivă.

Noi și PNL am zis: noi invers, dacă e. Am zis că nu vrem să creștem deloc taxele, dar dacă suntem cu.... și nu putem să așa... atunci ai butonul de TVA.

Nu a fost ok modul în care a debutat relatia lor, deci acești doi oameni, Bolojan și Nicusor, ca să se întample măcar jumate din lucrurile bune din programul de guvernare au nevoie nu de o colaborare, ci de o complicitate”, a declarat Cristian Ghinea.