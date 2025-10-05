"Desigur, înțeleg insecuritatea", dar, până în prezent, dronele observate "nu au constituit o amenințare concretă", a spus ministrul într-un interviu duminică pentru ziarul economic Handelsblatt.



"Avem mijloace să reacționăm, chiar dacă nu avem încă toate capacitățile pe care le-am dori", a adăugat el.



Traficul aerian a fost reluat sâmbătă pe aeroportul din Munchen, care mai semnala duminică pe site-ul său câteva "repercusiuni" minore asupra orarului de zboruri.



Aeroportul își suspendase vineri traficul pentru a doua noapte consecutivă în urma unei noi alerte cu drone.



Armata germană a venit în ajutorul poliției pentru detectarea dispozitivelor fără pilot observate în jurul și deasupra aeroportului, dar a căror origine nu a putut fi stabilită.



În pofida intervenției sale la Munchen, "Bundeswehr nu poate fi prezent peste tot în Germania unde apar drone pentru a le doborî", a avertizat Pistorius.



Potrivit lui, este "mult mai decisiv" să fie date mai multe competențe poliției regionale și infrastructurilor critice cum sunt centralele electrice și aeroporturile pentru "a acționa (împotriva dronelor), până la o anumită altitudine".



Pistorius și-a declarat de asemenea sprijinul pentru revizuirea legislației privind securitatea aeriană, revizuire ce va începe miercuri sub impulsul ministrului de interne Alexander Dobrindt.



Obiectivul ar fi de a permite armatei germane să doboare drone. În prezent, numai poliția are acest drept, și numai în caz de amenințare gravă.