"Am avut o discuţie cu retailerii, procesatorii, cu toată industria. Am hotărât, împreună, ca până pe data de 31 decembrie să constituim un comitet de lucru din care vor face parte: trei reprezentanţi din zona de retail, trei reprezentanţi din zona de procesare, un reprezentant al Consiliului Concurenţei, bineînţeles sub coordonarea Ministerului Agriculturii.



Ministrul Agriculturii a menţionat că foarte important este "să vedem produse româneşti la raft", în urma înfiinţării acestui comitet.



Totodată, el şi-a exprimat speranţa că toate sesizările procesatorilor români pe partea de industrie alimentară să fie rezolvate de acest comitet.

"Atunci când retailerii fac parte din acest comitet, ei trebuie să rezolve şi să pună la raft produsele româneşti. Nu vreau să mai văd producători români delistaţi de către retaileri. Mai mult de atât, monitorizarea va fi foarte clară şi asupra adaosului comercial practicat de către retaileri pentru produsele care sunt procesate în România şi pentru produsele care vin din import. Nu vrem în România să avem practică comercială neloială, cu adaos comercial mai mare pe produsele româneşti, iar pe cele din import să fie un adaos comercial mai mic", a adăugat Florin Barbu.



El a subliniat că face referire la vânzarea produselor agroalimentare româneşti pe lanţurile de retail.



"În fiecare săptămână se va întruni acest comitet, vom avea aceste date de la Consiliul Concurenţei şi vom monitoriza foarte clar şi de la procesatori cu cât pleacă alimentele din unităţile de procesare şi ce preţuri au la raft", a mai spus ministrul.

