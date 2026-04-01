Minerii de la Lupeni s-au blocat în subteran, nemulțumiți de prelungirea contractelor doar pe 4 luni. Protestul s-a încheiat după discuții cu conducerea

Mai mulți mineri de la mina Lupeini, angajați pe perioadă determinată, s-au blocat în subteran în noaptea de marți spre miercuri, în semn de protest față de decizia condeucerii de a le prelungi contractele de muncă doar cu patru luni. Incidentul a avut loc la schimbul IV, potrivit Radio România.

Angajații au rămas în abataje după terminarea programului, iar colegii din schimbul I, care au intrat dimineață, au refuzat să pornească benzile transportoare, solidarizându-se cu protestatarii, potrivit Realitatea Plus.

La fața locului au sosit managerul Complexului Energetic Valea Jiului și directorul exploatării miniere, care au coborât în subteran pentru a discuta cu minerii.

Minierii au renunțat la protest și au ieșit la suprafață

După mai multe ore de negocieri, lucrătorii au renunțat la protest și au ieșit la suprafață. În urma discuțiilor, reprezentanții sindicatelor și conducerea CE Valea Jiului le-au promis minerilor că problemele privind contractele vor fi rezolvate în cel mai scurt timp.

Darius Cîmpean, președintele Sindicatului „Muntele”, a declarat că situația minerilor cu contracte pe durată determinată este o prioritate pentru sindicate și a subliniat necesitatea unei soluții durabile.

Anterior, liderii sindicali din Valea Jiului au cerut o întâlnire cu ministrul Energiei pentru a clarifica soarta exploatărilor Lonea și Lupeni, aflate pe lista minelor programate pentru închidere în acest an. În prezent, aproximativ 10% dintre angajații Complexului Energetic Valea Jiului lucrează cu contracte temporare.