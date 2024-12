"Românii s-au pronunțat, le mulțumim celor care au făcut acest gest democratic, ține de noi cât de mult asimilăm acest mesaj și cât înțelegem să schimbăm câte ceva față de cea ce am făcut până acum.

Noi vom aștepta rezultatele finale, pentru că am văzut că pot exista diferențe majore între estimări și numărătoare, iar mâne dimineață ne vom întâlni și, în mod normal, vom avea discuții cu toată lumea, evident cu cei care vor dori să stea de vorba cu noi. Vom aștepta să vedem și cine este noul președinte pentru că și domnia sa va avea un cuvânt de spus.

Mihai Tudose a descris, plastic, și schimbarea de atmosfera din PSD între primul tur de la prezidențiale.

"A plecat de la agonie spre revenire și acum o normalitatea. Dacă mă întrebați luni sau mari, vă spuneam că suntem la reanimare, Acum pot spune că ne-am mai revenit, am iești de la reanimare și umblăm pe stradă. Poate că nu putem că alergăm cel mai tare.

Am greșit și noi, ca să nu fiu arogant, că poate pe unele zone ne-am rupt de anumite realități, poate că am făcut mai multă politică decât trebuia și nu am spus lucrurilor pe nume", a afirmat Mihai Tudose.