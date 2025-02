Boala l-a pus la pat şi a slăbit 10 kilograme. Şansele de supravieţuire au fost aproape de zero, fostul campion de box şi raliuri scăpând ca printr-o minune. Totul a pornit după schimbarea unui stent la rinichi, susţine cancan.ro.

Mihai Leu susține că în urma tuturor intervențiilor chirurgicale pe care le-a suferit în ultimele luni mușchii săi i s-au atrofiat.

„Trebuie să am grijă, dar sunt tot mai bine. Mă simt bine și psihic. Va trebui să fac analize mai des, să fiu mult mai atent decât am fost până acum. Bine, am avut mare noroc cu domnul doctor profesor Irinel Popescu, care are grijă de mine. Vorbesc cu domnul doctor la telefon în fiecare săptămână și, când consideră dânsul, o să merg din nou la control

Râdeam și cu fratele meu mai devreme, ce ciudată este și viața asta, la box toată viața a trebuit să slăbesc și acum, dintr-o dată, trebuie să mă îngraș. Mă chinui cât pot să mă îngraș. Stau destul de mult în pat. Fac kinetoterapie, deoarece am stat mult în pat și mușchii s-au atrofiat, dar îmi revin pe zi ce trece”, a spus Leu, pentru sursa citată.