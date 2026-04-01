Mihai Fifor, PSD: „Pierderea procesului României cu Pfizer, dovada vie a ticăloșiei USR”

Reacție virulentă a PSD după verdictul de 600 de milioane de euro în procesul cu Pfizer. Deputatul Mihai Fifor pune tunurile pe USR, pe care îi consideră direct responsabili pentru contractele semnate în pandemie. Scandalul vaccinurilor anti-Covid revine în prim-planul politicii românești cu acuzații grave de abuz și irosire a banului public.

Verdictul instanței de la Bruxelles, care obligă România la plata a 600 de milioane de euro către gigantul farmaceutic Pfizer, a declanșat un val de reacții dure pe scena politică de la București. Deputatul PSD Mihai Fifor a lansat o ofensivă frontală împotriva Uniunii Salvați România (USR), considerând că această sumă colosală reprezintă „nota de plată” pentru deciziile luate în timpul pandemiei de foștii miniștri ai Sănătății, Vlad Voiculescu și Ioana Mihăilă.

Social-democratul nu a făcut economie de termeni duri, descriindu-i pe cei doi oficiali drept „glorii ale plăgii numite USR” și acuzându-i că au acționat exclusiv în interesul propriei grupări, ignorând nevoile reale ale românilor. În viziunea lui Fifor, cele aproximativ trei miliarde de lei care trebuie acum achitate din bugetul public nu sunt rezultatul unei simple erori de management, ci dovada unei „ticăloșii” asumate.

Umbra dosarului DNA asupra achizițiilor de vaccinuri

În argumentația sa, Mihai Fifor a adus în prim-plan dosarul penal instrumentat de Direcția Națională Anticorupție, care îi vizează pe fostul premier Florin Cîțu și pe foștii miniștri Vlad Voiculescu și Ioana Mihăilă. Aceștia sunt suspectați de abuz în serviciu și complicitate la abuz în serviciu, ancheta vizând tocmai mecanismul prin care au fost comandate zeci de milioane de doze suplimentare de vaccin, deși stocurile existente erau deja suficiente pentru întreaga populație a țării.

Deputatul PSD a subliniat concluziile procurorilor, conform cărora achizițiile respective ar fi fost realizate fără documente justificative clare care să ateste necesitatea unor cantități atât de mari. „Așa se întâmplă când incompetenții pun mâna pe bani publici”, a punctat liderul social-democrat, reiterând ideea că prejudiciul financiar actual este o consecință directă a unei administrări defectuoase și lipsite de responsabilitate.

Responsabilitatea politică și „factura” de 600 de milioane de euro

Tensiunile politice s-au extins și asupra alianțelor locale, Fifor lansând săgeți și către PNL, pe care îl acuză de o colaborare tacită cu AUR, dând ca exemplu situația de la Arad. Totuși, nucleul atacului său a rămas zona USR, căreia i-a transmis un mesaj ultimativ: „Sunteți buni de plată!”. Pentru deputatul social-democrat, discuția nu mai este despre contextul medical al pandemiei, ci despre asumarea responsabilității pentru o gaură bugetară de dimensiuni istorice.

Reacția vine într-un moment critic, după ce România a pierdut în primă instanță procesul cu Pfizer pentru dozele de vaccin pe care statul a refuzat să le mai recepționeze sau să le plătească în cursul anului 2023. Suma de 600 de milioane de euro, care ar putea fi folosită pentru investiții majore în infrastructură sau educație, rămâne acum subiectul unei dispute aprinse între actuala coaliție de guvernare și opoziția care a gestionat portofoliul Sănătății în perioada crizei sanitare.