„Oare de câte sondaje mai aveți nevoie, nea Ilie – economie, ca să înțelegeți că ați dat țara de gard cu geniala dumneavoastră «reformă»? 80% dintre români spun clar că România merge într-o direcție greșită. Doar 17% mai cred că lucrurile sunt pe un drum bun. 3% nici nu mai știu ce să creadă. Asta nu mai e percepție. Este un verdict sec și de necombătut”, scrie într-o postare pe Facebook Mihai Fifor.

Liderul PSD Arad enumeră problemele grave create în 8 luni de guvernare Bolojan: sărăcie, șomaj în creștere, inflație, capitalul românesc pus la pământ, puterea de cumpărare sub nivelul mării. „Economia României este în RECESIUNE. Singurul care nu vede asta sunteți dumneavoastră. Românii, însă, simt asta zilnic, la fiecare factură, la fiecare bon, la fiecare drum la pompă. Ne-am lămurit că de economie nu aveți habar, că ideea de dialog, pentru dumneavoastră, este inexistentă, că aroganța și autosuficiența vă sunt în fibră. Dar ajunge”, mai scrie Fifor.

„Mai nou, ați «rezolvat» și criza carburanților: ați scumpit, ați încasat mai puțin și ați refuzat să corectați. În stil propriu, marca Bolojan. Inconfundabil! La pompă, românii plătesc din ce în ce mai mult, iar efectele se duc în lanț în toată economia. De ce? Pentru că refuzați, cu încăpățânare, de săptămâni întregi, soluțiile miniștrilor Ivan și Barbu.”

Fostul ministru al Apărării susține că din cauza măsurilor economice impuse de Ilie Bolojan, încasările din accize au scăzut cu peste 8%, ceea ce arată că efectul real a fost invers de cel scontat de guvern.