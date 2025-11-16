În opinia sa, „independența solidară” marchează o schimbare de paradigmă în modul în care statul român își definește suveranitatea într-o lume tot mai interdependentă.

„Independența solidară” – spune Fifor – se apropie de conceptele de „suveranitate integrată” și „autonomie cooperativă” din literatura de specialitate. Este vorba despre o suveranitate care nu se manifestă prin izolare, ci prin capacitatea de acțiune consolidată de participarea la alianțe și mecanisme de cooperare.

„România își păstrează autonomia deplină, dar își sporește eficiența strategică prin angajamentele sale multilaterale”, a explicat el.

Fifor subliniază că această repoziționare are sens într-un context geopolitic marcat de războiul din Ucraina, de tensiuni în regiunea Mării Negre și de apariția tot mai frecventă a amenințărilor hibride și cibernetice.

„Noua strategie transmite clar că apartenența la structuri de cooperare întărește, nu slăbește, independența națională. În NATO, suveranitatea se exercită activ prin descurajare colectivă și interoperabilitate, nu prin izolare”, a precizat senatorul.

El a remarcat, de asemenea, că Strategia evită confruntarea între dimensiunea europeană și cea transatlantică a securității, punând accent pe complementaritatea dintre ele. În același cadru, parteneriatul strategic cu Statele Unite este văzut drept o sursă de întărire a capacității României de a acționa autonom.

„Conceptul de ‘independență solidară’ este, în fond, o formulă prin care România își reafirmă suveranitatea prin cooperare, își consolidează puterea prin alianțe și își apără viitorul prin responsabilitate comună”, a concluzionat Mihai Fifor.