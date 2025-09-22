Hagen, un oraș cu 190.000 de locuitori, a primit eticheta de „Klein-Bukarest/Micul București”. Mii de români și bulgari locuiesc aici în clădiri degradate, descrise ca focare de nesiguranță. Jurnaliștii Bild au găsit apartamente murdare, pline de moloz și cu miros de dejecții. Au fost descoperite fraude evidente: 20 de persoane figurau ca angajate la un frizer din Berlin, cu doar 200 de euro lunar, pentru a putea accesa ajutoare sociale integrale.

Statisticile oficiale confirmă dimensiunea fenomenului: doar 1.100 de migranți au contracte legale de muncă, în timp ce 55% primesc venituri suplimentate considerabil de Jobcenter. Localnicii consideră că orașul le scapă din mâini.

Duisburg, un oraș devastat de fraude și „copii-fantomă”

Duisburg, celebru altădată pentru industria oțelului, a ajuns un exemplu de declin urban. Orașul găzduiește peste 26.000 de români și bulgari, dintre care 9.000 sunt copii. Primăria a descoperit însă sute de cazuri în care copiii existau doar pe hârtie și nu locuiau în Germania, generând pierderi de milioane de euro prin alocații plătite pentru „fantome educaționale”.

Primarul SPD Sören Link a descris situația astfel: cartiere pline de gunoaie, copii lăsați nesupravegheați până noaptea târziu și clădiri insalubre definesc peisajul urban. „Muncitorii cinstiți simt că Germania îi pedepsește, în timp ce alții profită fără rușine”, a afirmat edilul.

Gelsenkirchen, campion la șomaj și dependență de ajutoare

Cu 15,1% șomaj, Gelsenkirchen deține recordul național, iar aproape jumătate din buget este consumat de prestațiile sociale. Peste 22% dintre locuitori primesc Bürgergeld, iar românii și bulgarii apar constant în rapoartele despre fraude și dependență.

Șeful poliției locale, Tim Frommeyer, a declarat: „Trebuie să rupem aceste rețele, altfel pierdem controlul complet”. Autoritățile desfășoară săptămânal razii pentru a descoperi fraude sociale, unde migranții est-europeni apar frecvent implicați.

Rețele sofisticate și pierderi de miliarde

Clanurile românești și bulgărești au creat metode complexe de exploatare a sistemului german. Printre ele se numără firme fictive de îngrijire, contracte false de muncă plătite cu sume minime și alocații pentru copii inexistenți sau plecați din țară. Contrastul este izbitor: beneficiarii oficiali ai ajutoarelor sociale afișează mașini de lux AMG și ceasuri de mii de euro.

Rainer Wendt, liderul sindicatului poliției, a avertizat: „Germania este jefuită sistematic. Prejudiciile sunt de ordinul miliardelor de euro anual. Legislația actuală este prea permisivă și invită la abuz”. Bild confirmă amploarea fenomenului.

O regiune care a schimbat soarta politică a Germaniei

Ruhrgebiet, simbol al muncii și al solidarității de altădată, este acum folosit ca exemplu de eșec social. „Micul București” din Hagen și ghetourile din Duisburg și Gelsenkirchen au devenit simboluri ale declinului și alunecării spre extrema dreaptă, potrivit Bild. În loc de unitate, domină resentimentele și percepția că est-europenii au transformat regiunea într-un teren al abuzurilor și al neîncrederii.

