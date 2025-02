În ultimele săptămâni, autoritățile din București au primit numeroase plângeri cu privire la o metodă de înșelăciune care pare să fi revenit în forță: „Banii la ștergător”. Această tehnică ingenioasă, dar extrem de periculoasă, îi vizează pe șoferii care parchează în zone aglomerate, lăsându-i vulnerabili în fața escrocilor.

Cum funcționează metoda

Escrocii plasează o bancnotă în parbrizul mașinii, astfel încât să fie vizibilă pentru șofer. Când proprietarul vehiculului observă banii, instinctul natural este să coboare din mașină pentru a verifica situația. Aceasta este exact intenția hoților: distragerea atenției șoferului. Odată ce victima coboară, hoții acționează rapid, furând bunuri din mașină sau chiar preluând controlul asupra vehiculului.

Cine sunt principalii vizați

Din păcate, această metodă de înșelăciune are un impact disproporționat asupra femeilor singure, adesea percepute ca fiind mai vulnerabile și mai puțin dispuse să reacționeze în fața unei situații de criză. În plus, teama de confruntare sau de a fi agresate le determină să nu reacționeze prompt, ceea ce le crește riscul de a deveni victime.

Semnalul de alarmă a fost tras de către fondatoarea grupului de Facebook „Nu mai port”, o comunitate dedicată promovării unui stil de viață sustenabil, unde membrii se sprijină reciproc de mulți ani. Într-o postare pe grupul de Facebook, precum și pe pagina sa personală, Claudia oferă detalii suplimentare despre această metodă:

„Trebuie să aflați metoda furtului cu banii în geam.

Am pățit-o ieri când am parcat într-o parcare subterană.

Am înțeles că hoții urmăresc femeile pentru că atunci când am ajuns în parcare eram doar eu cu copilul.

Când m-am înapoiat la mașină, să plec, am găsit în ștergător o bancnotă de 10 lei.

Tentația este să ieși din mașina….atunci hoții actionează pentru că iti lasi geanta în masina.

Eu m-am întors și cu soțul deci puțin probabil să mai acționeze careva având în vedere că nu mai eram singură.

Și soțul meu a spus să ignorăm să ieșim mai repede din parcare pentru că își amintise el că citise despre această metodă….

Așa că am zis să dau mai departe să fiți atenți!

Ps: la Bucur Obor”, a spus Claudia pe pagina de Facebook.

Ce măsuri pot lua șoferii pentru a se proteja

Fii atent la mașină: Verifică întotdeauna parbrizul înainte de a coborî din mașină. Dacă observi un obiect străin sau o bancnotă, nu te grăbi să iei o decizie. Poți verifica situația din interiorul vehiculului. Evită distragerea atenției: Dacă observi o bancnotă, nu ceda impulsului de a coboară imediat. Anunță autoritățile sau sună la 112 dacă simți că te afli într-o situație suspectă. Parchează în zone bine iluminate: Alege parcările care sunt intens luminate și, dacă este posibil, deschide ochii la activitatea din jurul tău. O zonă aglomerată și bine supravegheată reduce riscul de atacuri. Fii conștient de mediul înconjurător: Fii atent la persoanele din jurul tău și la comportamentele suspecte. Dacă cineva pare să te urmărească sau să aibă o atitudine ciudată, nu ezita să te îndepărtezi. Raportează incidentele: Dacă ai fost victima unei tentative de înșelăciune sau ai observat activități suspecte, informează imediat autoritățile locale. Informațiile tale pot ajuta la prevenirea altor incidente.

