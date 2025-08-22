Familia lui Valentin Ceaușescu și rădăcinile Alexandrei

Elena și Nicolae Ceaușescu au avut trei copii: Zoia, Nicu și Valentin. În prezent, doar Valentin mai este în viață, la vârsta de 73 de ani, trăind retras într-o vilă la marginea Bucureștiului. Valentin are doi copii: Daniel Valentin, fiul din prima căsătorie cu Iordana Borilă, și Alexandra, rezultatul mariajului său cu Roxana. Familia păstrează o viață discretă, evitând expunerea mediatică, iar relațiile dintre membrii săi se concentrează pe legăturile de familie și educația copiilor.

Parcursul profesional al Alexandrei Ceaușescu

După absolvirea Școlii Centrale din București cu note foarte bune și promovarea Bacalaureatului în 2015 cu media 9,46, Alexandra a urmat cursurile Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”, specializarea design interior. La finalul studiilor, și-a deschis o firmă alături de doi colegi, studio-ul de arhitectură și design interior din București devenind rapid cunoscut pentru proiectele premiate, în special reamenajările hotelurilor de lux în stil interbelic. Pe site-ul companiei, Alexandra explică filosofia echipei: designul este mai mult decât aranjarea unui spațiu, fiecare proiect fiind privit ca o poveste unică spusă prin detalii, funcționalitate și armonie.

Fratele vitreg al Alexandrei, Daniel Valentin

Daniel Valentin Ceaușescu, fratele vitreg al Alexandrei, avea doar 8 ani când bunicii săi au fost executați în decembrie 1989. Mama sa, Dana Borilă, l-a dus în afara țării pentru protecție. Daniel a trăit și a studiat în Statele Unite, urmând fizica și filosofia la New York. A fost descris de apropiați drept o persoană cu educație solidă și modestie remarcabilă. Într-un interviu din 2008, politicianul Oana Mizil povestea că l-a întâlnit la New York și a rămas impresionată de inteligența și echilibrul său. Daniel a ales o viață discretă, departe de România și de trecutul tumultuos al familiei.

