Etalare zilnica RUNE mistice miercuri 13 noiembrie 2024

Runele sunt considerate alfabetul zeilor si sunt seturi de simboluri gravate pe pietre, lemn sau sticla ce reprezinta semne sacre care sunt conectate cu lumea supranaturalului. Ele au provenienta din triburile nordice si germanice si dateaza inca din secolul 1. Totalitatea runelor laolalta cu puterile si conexiunile lor formeaza un sistem magic, adevarat centru de forta ce se considera ca aduc mesaje de la zei. Runele sunt una din formele de divinatie folosita cu succes si in zilele noastre, fiind folosite si ca amulete de protectie si talismane norocoase.

Iata mesajele pe zodii in etalarea runelor pentru miercuri 13 noiembrie 2024

In legenda norvegiana, se stie ca zeul Odin si-a tras in teapa inima cu propria sa sulita si a atarnat-o in copacul vietii Yggdrasil pentru noua zile si noua nopti, totul ca sa poata percepe semnificatia mistica a runelor. Zeul Odin a facut acest urias sacrificiu plin de chin si risc pentru sine pentru ca stia ca runele transmiteau mesaje adanci, fiind punti de comunicare intre supranatural si natural, iar daca putea intelege aceste mesaje ar fi dobandit intelepciune profunda si putere nelimitata. Zeul si oamenii sai puteau folosi runele ca vraja pentru protectie si succes pentru ca ele erau simboluri izvorate din sursa destinului.

De aceea, inca din primul secol popoarele germanice au folosit runele atat pentru scris cat mai ales pentru virtutile lor metafizice si de natura magica.

Este un instrument foarte valoros pentru cei ce cauta intelegere mai profunda a situatiilor, predispozitii sau raspunsuri subtile la o intrebare. Runele nu iti dau un indiciu iar tu iti folosesti intuitia pentru urmatorul tau pas.

Desi in acele vremuri toata lumea le folosea, adevaratii cunoscatorii ai tainelor runelor erau considerati vindecatori sau magicieni. Doctorii tratau boli, razboinicii se rugau pentru batalii in lupte, vanatorii pentru o prada bogata.

Fiecare runa are mai multe semnificatii si un element comun intre acestia iar interpretarea etalarilor este variata si are la baza exact semnificatia acestor pietre magice.

BERBEC

Runa etalata – Dagaz : Daca vrei un sfat bun de la aceasta runa, acesta este sa nu iti fie frica. Schimbarea iti este favorabila. Procedeaza cu incredere si credinta si ai convingerea ca victoria va veni spre tine, indiferent de circumstantele exterioare ale momentului prezent.

TAUR

Runa etalata – EHWAZ: Runa Ehwaz este runa calului cu 8 picioare cu care zeul Odin a fost in batalii. Caii sunt un simbol pentru multe lucruri. Mai intai, caii pot simboliza vehicule precum masinile, motocicletele, avioanele sau vapoarele. In al doilea rand, caii simbolizeaza un statut bun, nu neaparat bogatie. In al treilea rand, caii simbolizeaza miscarea inainte spre un obiectiv. Astfel, runa iti simbolizeaza o calatorie sau o misiunea sa atingi un anumit obiectiv sau sa imbunatatesti o situatie de viata. La un nivel mai profund, runa evoca relatia unica dintre cal si calaret ca echipa inseparabila. Pentru ochiul modern, poate fi relatia dintre un maestru si un subaltern, ori om si natura, ca o uniune totala.

GEMENI

Runa etalata – Isa: Este momentul să te retragi din agitația cotidiană și să te concentrezi asupra ta. Runa Isa te îndeamnă să găsești echilibrul și liniștea interioară pentru a putea face față provocărilor viitoare.

RAC

Runa etalata – Laguz: Aceasta runa sugereaza faptul ca ceva ascuns este pe cale sa iasa la suprafata. Iar ceea ce a fost ascuns nu este prea placut vederii. Doar ca este necesar sa iasa la lumina, indiferent cat este de neplacut sau de dureros. Numai eliberandu-te de aceasta durere poti merge mai departe.

LEU

Runa etalata – Mannaz: Mannaz iti sugereaza sa te concentrezi pe auto-intelegere si pe dezvoltarea personala. Reflecteaza asupra modului in care interactionezi cu ceilalti si cauta sa iti imbunatatesti relatiile. O introspectie sincera va aduce claritate si armonie in viata ta.

FECIOARA

Runa etalata – Othila: Othila este runa casei, familiei si achizitiilor, a jocului cinstit spre acumulare, a beneficiilor ca drept de nastere sau mostenire. Othila vesteste o mare capacitate mentala, adaptabilitate si maturitate. Multe abilitati personale iti aduc beneficii in casa ta, familia ta, orasul tau, tara ta, fiind si o runa a patriotismului. Runa simbolizeaza si taramul ancestral, proprietatea, bogatia fixa care este data din generatie in generatie. O familie unita inseamna putere. Othila este tot ce ai castigat pe durata vietii, dar si casa ta spirituala.

BALANTA

Runa etalata – SOWELU: Semnificatie INTEGRU. Aceasta este o runa cu o foarte mare putere ce indica un moment de profunda regenerare, o cautare a Unimii, a totalitatii. Ea semnaleaza nevoia de a deveni constient de esenta ta ca sa o poti exprima intr-o maniera creativa, deci a-ti creste si spori forta vitala a vietii. Ea indica si nevoia de a admite ceva ce ai negat mult timp, ceva ce ti-a ramas in umbre : acum este timpul sa scoti la lumina orice ar fi acolo. Este prudent sa stai departe de o situatie presanta, tinand minte ca a te retrage la momentul potrivit este un semn de forta si nu de slabiciune.

SCORPION

Runa etalata – WUNJO: Runa germanica Wunjo este runa bucuriei si semnifica lumina, confort, veselie si stare de bine. Aceasta runa este asociata cu o stare de siguranta si relaxare foarte necesara oricarui razboinic viteaz pregatit de cuceriri care stie ca starea de bine este fundamentala pentru reusita sa. Vremurile dificile sunt, in sfarsit, in urma ta. Bucura-te pentru ca meriti sa traiesti asemenea clipe.

SAGETATOR

Runa etalata – ANSUZ (cu fata in sus). Runa anunta ca exista un sens si o semnificatie in totul din jurul tau. Incearca sa te asiguri ca canalele de comunicare dintre tine si cei dragi sunt deschise si functionale. Acum este un bun moment sa iei telefonul, sa scrii un mail cuiva drag, in special daca ai tot amanat asta pana acum. Asta iti poate aduce raspunsuri la intrebarile pe care ti le-ai pus de mult timp.

CAPRICORN

Runa etalata – Eihwaz : O situatie de care esti interesat are anumite obstacole sau intarzieri. Vrei sa mergi inainte cu viteza, ceea ce este de inteles. Totusi, lasa-ti energia creativa sa te duca mai depaerte insa cu rabdare si in timpul potrivit. Dificultatile pe care le poti experimenta au un efect beneric si intarzierea poate sa duca la ceva necesar pentru aceasta situatie, chiar daca e greu de crezut acum.

Citește continuarea pe Sfatul Parintilor.