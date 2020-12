Mesajul extrem de dur de la un medic de la Spitalul Militar: "Surdele voastre urechi se deschid doar la bitmani și alți conspiraționisti siniștri"

Medicul Costin Duțu de la Spitalul Universitar de Urgență Militar Central Carol Davila vorbește despre situația prin care trece sistemul medical în acest moment. El se adresează în termeni duri negaționiștilor care au răspândit informații false despre coronavirus. Redăm mai jos mesajul integral care s-a viralizat rapid:

"MEDICII, DE LA BURN OUT LA BURN IN.

Acum 5 ani coșmarul tinerilor arși i-a bântuit luni întregi pe medicii care i-au îngrijit. Azi noapte incendiul s-a mutat în spital. Dezastrul a explodat ca un obuz în mijlocul liniei întâi. E doar cea mai recentă lovitură dată celor care se luptă cu un inamic crunt și nevăzut, având la ceafă pistolul vostru, al comisarilor dezinformării de pe net.

Le cereti medicilor comunicare. De 9 luni breasla medicală ( nu accidentele nefericite !) a exolicat și pe înțelesul unei amoebe pericolul covidului. Aiurea. Surdele voastre urechi stau în fanatice perne și se deschid doar la bitmani și alți conspiraționisti siniștri.

Le cereți empatie. Câtă empatie e într-o gloată care din motive „spirituale” își dă coate si se calcă în picioare strigând „JOS MEDICII” pentru că, blasfemie!!! trebuie să poarte mască?

Le cereți competență. Câtă competență e în postările voastre care neagă virusul pe motiv că nu se vede și nu se pipăie? Ați incercat la fel și cu curentul electric? Internetul, ca și istoria, justifică orice. Dar aveți grijă, istoria își plătește greșelile.

Le cereti medicilor ceea ce nu aveți.

V-ați așezat semidoct, pe marginea pandemiei, spărgând semințe negaționiste peste capetele anestezistilor, infecționistilor și urgentiștilor trecuți de mult de pragul unui burn-out. Trăgeati pseudosavant din țigară pe lângă tuburile prea puține cu oxigen și umpleați terapiile prin minciunile voastre

Le-ați urlat în martie să lase teama și să fie naibii eroi să salveze lumea, că de aia sunt plătiți.

I-ați acuzat în aprilie că nu se îmbracă în combinezoane pentru că nu au buzunare pentru șpagă.

I-ați vorbit în mai că iau bani de la UE (!) ca să declare falși pacienți covid.

I-ați batjocorit toată vara de pe marginea piscinelor de fițe că stau prin spitale covid pe unde suflă vântul deși se topeau de căldură în combinezoane.

Acum, un medic de 48 de ani a ars la propriu încercând să își ocrotească pacienții prea mulți, Doamne, mult prea mulți. Voi, inconștienții colectivi ai „nuexistăcovid”, tăceți acum mâlc și vă scurmați agendele telefonice după câte un pat viitor pentru boalacarenuexistă. Că nu se știe cum bate vântul cu ARN și, oricum, foaia de internare nu include (până când???) și profilul de facebook.

Dar nu patul vă tratează, hăhăitorilor, ci lașii ăștia în alb care fug de responsabilitate direct în flăcări.

N-a mers cu burn out la medici? Burn in.

Autor – Colonel medic dr. Costin Dutu, medic primar chirurgie generală, competenţă chirurgie oncologică, competenţă chirurgie laparoscopică, doctor în ştiinţe medicale", a scris medicul pe Facebook.