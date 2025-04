”Miroase de aici de unde sunt eu din curte, miroase a drob, că am băgat drobul la cuptor. Facem friptură, cozonaci am adus și pască am făcut la București și am venit cu ele gata. Când ești cu cei dragi, când ești cu familia de sărbători ești cel mai fericit om de pe pământ și așa doresc la toată lumea”, a declarat Maria Dragomiroiu.

Doamna muzicii populare românești a avut ocazia de a cânta la Mar-a-Lago, reședința din Florida a președintelui Statelor Unite, Donald Trump. A fost pentru prima oară în istorie când acolo s-a cântat în limba română.

”Am ajuns la Miami, la Mar-a-Lago, da într-adevăr am cântat acolo la reședința președintelui Trump. Am stat în aceeași clădire, la câțiva metri. N-am știut că sunt așa de aproape de omul numărul 1 al lumii. Foarte aproape am fost. (...) Este o locație excepțională, ne bucurăm. Avem emoții pe măsura acestei locații excepționale”, a mai spus marea artistă.

În exclusivitate pentru Realitatea PLUS, Maria Dragomiroiu a transmis un mesaj pentru românii din toate colțurile lumii, cărora le reamintește că cele mai frumoase sărbători sunt cele petrecute în familie.

”La toți oamenii, toate sufletele de pe acest pământ, le doresc să fie de sărbători acasă cu cei dragi, să fie împreună cu familia că este cel mai important să îți ajungă un an să te încarci cu bucurie și pace și liniște”, a transmis marea doamnă a cântecului popular.

La rândul său, cântărețul de muzică populară Constantin Enceanu a ținut să le transimtă românilor un mesaj cu ocazia Sărbătorilor Pascale.

”Să fim cu toții sănătoși. Sărbători luminate. Oameni buni, cântecele noastre să vă aducă bucurie în suflet, bucurie de care sunt convins că aveți atâta nevoie”, a afirmat marele artist.