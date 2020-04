Mesaj ÎNGRIJORĂTOR al medicilor americani: COVID-19 poate provoca accidente vasculare cerebrale la adulții tineri!

Astfel, există din ce în ce mai multe dovezi conform cărora infecția cu COVID-19 poate provoca coagularea sângelui în moduri neobișnuite, iar accidentul vascular cerebral ar fi o consecință așteptată a acesteia.

Medicii newyorkezi avertizează că oamenii care nu prezintă semne de infectare cu noul coronavirus sau care au simptome ușoare ar putea nici să nu sune la spitale deoarece au auzit că acestea sunt copleșite de numărul mare de cazuri cu COVID-19. În aceaste cazuri, pericolul este însă uriaș.

Dr. Thomas Oxley, neurochirurg la Mount Sinai Health System din New York și colegii săi au oferit detalii legate de cinci persoane pe care le-au tratat. Toate aveau vârsta sub 50 de ani și manifestau fie simptome ușoare de infecție cu COVIS-19, fie erau asimptomatice.

„Virusul pare să provoace coagularea crescută în arterele mari, ceea ce duce la accident vascular cerebral sever”, a declarat Oxley pentru CNN.

"Raportul nostru arată o creștere de șapte ori a incidenței unui accident vascular cerebral subit la pacienții tineri în ultimele două săptămâni. Majoritatea acestor pacienți nu au antecedente medicale anterioare și s-au aflat acasă fie cu simptome ușoare (sau în două cazuri, fără simptome) de Covid”, a explicat medicul.

"Toți au fost testați pozitivi (pacienții la care se referă - n.r.). Două dintre cazuri au întârziat să apeleze ambulanță”, a mai spus Oxley.

Există și alți medici care au raportat că oamenii sunt reticenți să apeleze la numărul de urgență 911 sau să meargă la camerele de urgență din cauza pandemiei.

Un lucru este însă clar, și anume că nu este deloc obișnuit ca persoane atât de tinere să aibă accidente vasculare cerebrale, în special accidente vasculare cerebrale în vasele mari din creier.

"Pentru comparație, serviciul nostru, în ultimele 12 luni, a tratat în medie 0,73 pacienți la fiecare 2 săptămâni, sub vârsta de 50 de ani, cu accident vascular cerebral mare", a scris echipa de medici într-o scrisoare care va fi publicată în New England Journal of Medicine. Asta înseamnă mai puțin de doi oameni pe lună, potrivit scrisorii medicilor.

În mod normal, un accident vascular cerebral într-un vas de sânge mare provoacă daune severe dacă nu este îndepărtat imediat.

Ca urmare a celor cinci cazuri la care face referire raportul medical, cel puțin un pacient a murit, iar alții se află în unități de reabilitare, terapie intensivă sau în unitatea de AVC (Accident Vascular Cerebral). Doar unul a plecat acasă, dar va necesita îngrijiri intense, a mai spus Oxley.

„O persoană obișnuită care are un accident vascular cerebral mare este grav afectată. Acest lucru înseamnă un cheag mai mare, include una dintre cele mai mari artere din creier", a arătat medicul.

Potrivit specialistului, celulele cerebrale mor atunci când fluxul de sânge este oprit și cu cât este blocat mai mult timp acest flux, cu atât afectarea creierului este mai largă. Prin urmare, tratamentul rapid este vital. „Cel mai eficient tratament pentru atacul vaselor mari este extragerea cheagurilor, dar acest lucru trebuie efectuat în mai puțin de 6, respectiv 24 de ore”, a spus Oxley.

Oxley și echipa sa dorește, astfel, să le transmită oamenilor să fie atenți la simptomele infecției cu coronavirus și să sune la 911 dacă prezintă vreunul dintre semele specifice AVC.

"Până acum, oamenii au fost sfătuiți să apeleze la ambulanță doar pentru probleme legate de respirație și febră mare", a scris medicul, vrând să sugereze că oamenii ar trebui să ia în calcul și alte tipuri de simptome.

În caz de accident vascular cerebral, a conchis medicul, trebuie ținută minte următoarea sintagmă - „FAST”: F – față moleșită/obosită, A – slăbiciunea de la nivelul brațului, S - dificultăți de vorbire și T – timp (pentru a apela la 911).