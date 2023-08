Grupul Wagner, cunoscut pentru implicarea sa în conflicte internaționale și pentru legăturile cu Kremlinul, a postat un mesaj pe platforma de socializare Telegram, în care direct și deschis îi suspectează pe oficialii Kremlinului, cu Putin în frunte, că ar fi responsabili pentru o presupusă tentativă de asasinat asupra lui Prigojin.

Amenințarea menționează că, în cazul în care informațiile despre moartea lui Prigojin se confirmă, Wagner intenționează să organizeze un al doilea "Marș al Justiției" asupra Moscovei. Mesajul transmis de grup subliniază importanța ca Prigojin să rămână în viață, sugerând că acest lucru ar fi în interesul Kremlinului.

„Există zvonuri despre moartea șefului Wagner, Evgheni Prigojin. Noi spunem direct că îi suspectăm pe oficialii Kremlinului, în frunte cu Putin, de o tentativă de a-l ucide!

Dacă informațiile despre moartea lui Prigojin se confirmă, vom organiza un al doilea «Marș al Justiției» asupra Moscovei!

Ar fi bine să fie în viață, este în interesul vostru...", au transmis, pe Telegram, mercenarii Wagner, citați de consilierul ministrului Afacerilor Interne al Ucrainei, Anton Gheraşcenko.

