Într-un scurt filmuleţ postat pe reţelele de socializare, medicul Ion Alexie recomandă apa oxigenată cu o concentraţie de 1,5% pentru a preveni infectarea cu SARS-CoV-2.

,,Încercăm cu toţii să ne ferim de boală şi avem probleme. Ne infectăm din ce în ce mai des şi acum au început şi fotbaliştii să se infecteze. Toată lumea ştie despre măşti despre spălatul pe mâini şi despre distanţarea fizică Câteodată acestea nu pot fi îndeplinite din mai multe motive. Totuşi, mai e există există o metodă prin care ne putem apăra foarte bine. Este vorba despre apă oxigenată.

Toţi ştim că apa oxigenată omoară virusul şi vreau să vă arăt ce facem noi la Terapie Intensivă la toţi pacienţii, la obsolut toţi pacienţii. Îi spălăm pe gură şi le clătim gura cu apă oxigenată. O să vedeţi că e H2O2 de 1,5%, asta e formula pentru apa oxigenată, care se numeşte hiroxid de hidrogen. O să vă deschid kitul şi o să vă arăt ce facem noi la pacienţi. Acest kit are un container mic în care este apa oxigenată, concentraţie de 1,5%, are doi bureţi pe care îi scoate din cutie, deschidem apa oxigenată, e apă, îmbibam buretele în apă oxigenată şi spălăm pe dinţi. O să torn aici să vedeţi, apă oxigenatp de concentraţie 1,5%. Bineînţeles, după acest lucru o să clătim gura”, a afirmat Ion Alexie.

Acest kit nu este disponibil şi în România, așa că medicul ne învaţă cum putem să producem acasă apă oxigenată.

,,Am aici două sticle, unul de apă de gură normală, şi am apă oxigenată de concentraţie 3%. Am înţeles că şi în România se găseşte 3%. Voi scoate din apa de gură o treime şi din apa oxigenată voi adăuga peste apa de gură acea treime. Automat voi avea o concentraţie de 1% de apă oxigenată. Cu aceasta mă voi spăla pe dinţi cu periuţa de dinţi şi voi fae gargară de câteva ori pe zi. Mi-am clătit gura cu apa oxigenată. Se ştie bine că apa oxigenată oimoară virusul Sars-COVID la concentraţie de 1%”, a mai precizat acesta.