Medicul anestezist ar fi fost ucis din gelozie: noile ipoteze ale anchetatorilor - SURSE

Sursă: Realitatea PLUS

Ies la iveală noi informații în cazul morții suspecte a medicului anestezist din Capitală. Oamenii legii iau în calcul varianta crimei mascate de un incendiu. Iar motivul ar fi fost gelozia, spun surse din anchetă. Există deja un cerc de suspecți, iar mai multe persoane au fost audiate, inclusiv partenera bărbatului, potrivit Realitatea PLUS. Atenție, urmează informații și detalii care vă pot afecta emoțional!

Medicul de 72 de ani a fost înjunghiat și incendiat în propriul apartament din cartierul Vitan. Focul s-a extins, iar zeci de locatari au fost evacuați. Cristian Staicu a fost găsit inconștient în bucătăria locuinței sale, de unde a și izbucnit incendiul care s-a extins rapid și la alte apartamente.

Medicul anestezist ar fi fost ucis din gelozie

În acel moment, salvatorii au descoperit că bărbatul nu avea nu doar arsuri pe jumătate din corp, ci și mai multe urme de înjunghiere. Motiv pentru care anchetatorii merg pe scenariul unei crime mascate de incendiu.

Advertising

Advertising

Medicul avea 72 de ani și a lucrat aproape 35 de ani la Spitalul de Copii "Victor Gomoiu". Ultimii doi ani i-a petrecut însă la Spitalul de Urgențe Oftalmologice din Capitală, iar cu doar câteva zile înaintea tragediei se și pensionase.

Medicul era divorțat și, de câțiva ani, avea o nouă relație. Reușise inclusiv să învingă și un cancer de laringe. Bărbatul locuia singur și avea o fiică de 42 de ani dintr-o căsătorie anterioară, mai spun apropiații. Surse din anchetă susțin că există deja un cerc de suspecți, iar mai mulți oameni au fost deja audiați, inclusiv partenera bărbatului.