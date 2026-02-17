Medic agresat în UPU Târgu‑Jiu. Incidentul, provocat de rudele unei paciente. Două persoane au fost reținute

Sursă: Realitatea.Net

Un medic din cadrul Unității de Primiri Urgențe (UPU) a Spitalului Județean Târgu‑Jiu a fost agresat de rudele unei paciente care a devenit agitată în timpul manevrelor terapeutice pentru stabilizare.

Update - Două persoane au fost reținute

Două persoane au fost reținute pentru ultraj în urma agresării unui medic din cadrul Unității de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu, au transmis marți reprezentanții Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Jiu.

Incidentul a avut loc luni seara, în timpul acordării îngrijirilor medicale unei paciente. Potrivit purtătorului de cuvânt al spitalului, Mihaela Țicleanu, pacienta ar fi devenit agitată, iar aparținătorii acesteia au pătruns neautorizat în spațiul medical. Un membru al familiei ar fi avut un comportament agresiv față de medicul de gardă, o doctoriță din cadrul UPU, care ar fi fost bruscată, împinsă și stropită cu cafea.

Conform reprezentanților unității medicale, după intervenția agentului de pază și apelarea poliției, medicul ar fi alunecat la ieșirea din salon și ar fi suferit un traumatism la un membru inferior, necesitând evaluare și îngrijiri medicale. Polițiștii din cadrul Inspectoratul de Poliție Județean Gorj au fost sesizați în jurul orei 21:10 și au întocmit dosar penal pentru ultraj și tulburarea ordinii și liniștii publice. Ulterior, două persoane au fost reținute.

Medic agresat la UPU Târgiu Jiu

Un incident grav s-a produs luni după‑amiaza zilei în UPU Târgu‑Jiu, un medic fiind agresat de rudele unei paciente. Potrivit reprezentanților spitalului, în momentul în care echipa medicală inițiase manevrele terapeutice necesare stabilizării stării de sănătate, pacienta a devenit foarte agitată, iar membrii familiei au pătruns neautorizați în spațiul medical.

Unul dintre aparținători a manifestat un comportament agresiv față de medicul aflat în serviciu: l-a bruscat, l-a împins și i-a aruncat cafea pe haine. Agentul de pază a intervenit imediat, iar personalul UPU a apelat numărul de urgență pentru a cere ajutorul poliției.

"În momentul când a ieșit din salonul Urgențe minore, medicul agresat a alunecat și a suferit un traumatism la membrul inferior, necesitând evaluare și îngrijiri medicale”, transmit, marți, reprezentanții unității medicale.

Conducerea spitalului condamnă agresiunea

Reprezentanții Spitalului Județean Târgu‑Jiu condamnă ferm orice formă de violență asupra personalului medical, subliniind că astfel de comportamente afectează grav actul medical și pun în pericol siguranța cadrelor sanitare și a pacienților.

Incidentul a fost raportat poliției și este în curs de cercetare. Conducerea unității a discutat cu personalul medical despre situație și despre măsurile necesare pentru prevenirea unor astfel de incidente. De asemenea, au avut loc discuții cu firma de pază, care a transmis că procedurile de intervenție au fost respectate.

Spitalul reafirmă că nu tolerează nicio formă de agresiune sau intimidare îndreptată împotriva cadrelor medicale aflate în exercitarea profesiei.