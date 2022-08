Măsura cu „contractele part-time e o decizie foarte corectă. Suntem în situația în care o persoană fizică e angajată la mai multe societăți pentru că munca prestată nu poate dura mai mult de 8 ore. S-a dat exemplul femeii de serviciu. Cine o oprește pe acea doamnă să-și facă un PFA sau să-și facă o microîntreprindere”, a explicat Viorel Cataramă, joi seară, la Culisele statului paralel.

„Cred că glumiti. Stiti ce impozite vor fi de la 1 ianuarie 2023 pentru microîntreprinderi? Oamenii vor rămâne angajati acolo, au dispărut contractele de 2 ore, vor fi plătiți la negru”, a spus Anca Alexandrescu.

„Nu glumesc deloc. Cu mult mai puțin de 42%. Vă contrazic. În momentul in care ești o firma serioasă, nu îți permiți să plătești la negru. (...) Nu opreste pe nimeni, e o lege care stimulează initiativa privată, faci o microîntreprindere, un PFA, iti dai un salariu cu taxele normale. Asta e realitatea. Vă dau un exemplu, merg in piață agroalimentară. Din ce in ce mai mulți vânzători imi intind POS sa platesc cu cardul. Daca noi ne gândim ca e complicat sa facem PFA sau microintreprindere. In comuna Otopeni, piata din Baneasa (face piața - n.r.)

„La Băneasa sunt doi”, a completat omul de afaceri George Pădure.

„Eu nu o văd pe tanti Lenuța să-și facă PFA, are patru clase. Dar tanti Lenuța cum face PFA, sa plateasca impozitul la PFA, are patru clase”, a mai spus George Pădure.

„Sunt peste tot. Tanti Lenuța mi-a intins POS. Nu-ți trebuie mai mult de patru clase ca sa intinzi POS”, l-a contrazis Viorel Cataramă.

„Tanti Lenuța o să trebuiască să-și angajeze o contabilă”, a afirmat Anca Alexandrescu, iar Viorel Cataramă a confirmat: „Păi va plăti o contabilă”.

„Desi au disparut aceste contracte, o sa vedeti că apar societati la Registrul Comertului”, a mai explicat Viorel Cataramă.

„Nu asta e masura care va aduce banii necesari la buget. (...) Unde sunt banii lui Ciucă și Ciolacu, miliarde, 5 miliarde. Sa luam asemenea masuri minuscule unde nu era cazul. In loc sa le ducem directionat”, a observat G. Pădure.

„Am spus de mai multe ori că aceste contracte funcționează în zona gri sau neagră. Pri naceste masuri, acestor oamen ipoate să le meargă mai bine”, a susținut V. Cataramă.

„În Constituția României, la art. 56, spune că sistemul legal de impuneri trebuie să asigure așezarea justă a sarcinilor fiscale. Evident că daca muncesti 2-4 ore și esti taxat ca cel care munceste 8 ore nu discutam despre justețe. Socialiștii iubesc atât de mult săracii încât ar face orice ca sa-i inmultească. În momentul de față, ce facem e sa aruncam niste zeci de mii, din acele 107 de mii de contracte s-au transformat in 8 ore. Deci avem 50-60 de mii de contracte care au disparut. Deci luam niste oameni și ii aruncam în afara a orice. Oamenii aia nu vor mai avea asigurare medicală , pana acum cei care munceau 2-4 ore, in momentul in care pateau ceva, se duceau la spital, scoteau cardul.... (...)

E o gandire totalitara a unui stat care considera ca absolut toti cetatenii sunt niste infractori. Sunt situatii in care unii cu contract de 2 ore și sunt platiti la 8 ore. Avem vreo 7 institutii care trebuie sa controleze fiecare firma.

Avem francize, e celebra firma cu burgeri, unde se lucreaza 2-4 ore. Cum angajez eu contabila la firma mea, o ora-doua pe luna, nu am sute-mii de angajati. (...)

Niciodata un stat nu are dreptul sa-i spuna unui cetatean forma sub care el vrea sa munceasca atat timp cat e legal”, a argumentat analistul George Rîpa.

„Daca e o persoana care nu-si gaseste decat 2 ore lucrand la mai multe firme isi face PFA plăteste impozite mult mai mici”, a mai explicat V. Cataramă.

„Cineva care are venituri de 2500 pe luna... lui nu-i pasa sa plateasca contabil, platesti singur din salariu contributii s.a.m.d. (...) Sunt femei care cresc copii si lucreaza 4 ore”, a mai spus George Rîpă.

„Sunt oameni care au copii cu probleme in intretinere si care lucrează part-time. Nu plătește statul, cât? 800-900 de lei? Cum să-ti organizezi... (...) Dacă ți s-a întâmplat o nenoricire in viață, trebuie sa te pedepsească și statul”, a comentat Anca Alexandrescu.

„Este o măsură care sa combata munca la gri”, a concluzionat Viorel Cataramă, la Culisele statului paralel.