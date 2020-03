Măsuri COVID-19. Ministrul Sănătății: Conducerea Spitalului Județean Suceava, SUSPENDATĂ

„La Suceava, echipa mobila coordonata de secretaru lde stat Nelu Tătaru a luat masuri dure: s-a suspendat conducerea spitalului, s-a suspendat conducerea DSP-ului, se testeaza masiv pacientii acolo, cei cu COVID-19 raman in spital, iar ceilalti au fost trimisi la alte spitale”, a anunțat Victor Costache în interviul acordat adevarul.ro.

„Pana in acest weekend (21-22 martie - n.red.), acest plan s-a respectat cu strictete. Am dat dispozitii ferme spitalelor din Romania sa-si limiteze activitatea undeva intre 50-80% de doua saptamani. Sunt unele spitale care au respectat si unele care nu au respectat si au continuat sa functioneze cu motoarele turate la maximum, aglomerand salile de consultatii, in ambulator, salile de operatii. Asa s-a intamplat fenomenul de la Suceava.

Pana la situatia de la Suceava am avut aproximativ 600 de cazuri de COVID-19 tratate in spitalele de boli infectioase si cu o mortalitate de sub 1%, am avut 4-5 decese.

Cum s-a scapat un pacient cu COVID-19 care sa infecteze rapid alti pacienti in spitale multidisciplinare s au infectat rapid multi medici. Am avut numai in spitalul din Suceava cinci decese.

Deci este foarte important a se respecta aceasta strategie. Cati dintre medicii din prima linie s-au imbolnavit de COVID-19. Niciunul. Paradoxal nu s-a imbolnavit niciunul. Am luat aceasta decizie pentru a-si face stocuri si a schimba modul de abordare a pacientului, pentru ca intreaga filozofie de s-a schimbat”, a mai spus ministrul Sănătății.

În următoarele 48 de ore, Spitalul Clinic Județean Suceava va fi închis pentru a se face dezinfecția, a decis miercuri echipa mobilă a Ministerului Sănătății condusă de secretarulde stat nelu Tătaru. Tot miercuri a început transferarea celor 124 de pacienți care se mai aflau internați în spital în alte unități sanitare. Unitatea medicală devine centru exclusiv pentru pacienți COVID-19 după ce peste 70 de cadre medicale s-au infectat cu noul coronavirus.