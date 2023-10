"Pe el l am vazut intr-o masina unde erau teroristi. El era legat la maini. A ridicat capul si am vazut fata lui", a povestit bunica, la Realitatea PLUS.

Povestea lui Omer e una sfâșietoare. S-a dus la festivalul de muzică cu o prietenă, fără să știe coșmarul ce îl așteaptă. Teroriștii Hamas au năvălit peste tinerii care se distrau și au ucis 260 de oameni. Mai mulți au fost răpiți, printre care și tânărul Omer. Prietena lui a fost ucisă pe loc.



Familia sa, de sâmbătă încoace, se roagă să fie eliberat sau măcar ca teroriștii să accepte să primească medicamentele de care tânărul de 22 de ani are atât de mare nevoie.



"Fac un apel la toata lumea care ne poate ajuta sa ajungem la nepotul meu si la cei la care nu stim situatia lor", a mai spus femeia.



Imagini cu Omer luat ostatic, într-o camionetă, înconjurat de teroriștii Hamas, au apărut în mediul online. Bunica lui, supraviețuitoare a Holocaustului născută în România, speră și acum că nepotul ei este în viață.