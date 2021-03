Realitatea PLUS

Tatăl fetiței de șase ani: „Nu doresc nimănui asta. Părerea mea este că justiția în România se face după puterea financiară. (…) Ea s-a certat cu soțul ei. A vrut să se sinucidă și mi-a ucis mie fetița. (…) Au vorbit vecinii lor, au spus chestia asta. S-au certat înainte să urce în mașină. Au plecat cu viteză de la poarta ei. Nu a frânat, a ucis doi copilași. Domnul procuror ar trebui să mențină măsura. De ce judecătorii au pus-o liberă în control judiciar? Când ea a avut o declarație mincinoasă, a consumat alcool și a omorât două suflete. Vreau să-și facă Poliția Română și judecătorii datoria. (…) Șoferița are părinții pe stradă cu noi, au plecat supărați de la ei. Gândiți-vă, 177 de km/h. A rămas acul blocat la 177 km/h. A fost poliția aici, am auzit că a rămas acul blocat la 177 de km/h. (…) Domnul a zis că a fost soția la volan. (…) Am văzut-o pe fetița mea, desfigurată, strivită de stâlp. Vreau să audă toată lumea, să se facă dreptate. Doamna putea să tragă de volan, stânga-dreapta, să pună frână.”