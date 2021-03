Șoferița care a ucis sâmbătă două fete în cartierul bucureștean Andronache, după ce a intrat cu mașina pe trotuar, va fi plasată timp de 60 de zile sub control judiciar de către magistratul de drepturi și libertăți de la Judecătoria Sectorului 2, afirmă surse Realitatea PLUS. Inițial, șoferița a fost reținută pentru 24 de ore, după ce s-a aflat că ar fi condus sub influența băuturilor alcoolice în momentul producerii accidentului.