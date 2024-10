Dan Diaconescu s-a prezentat la Judecătoria Constanța pentru un nou termen în dosarul în care este cercetat. La această ședință, în calitate de martor a mers și Teodor Nicolae Manolescu, un martor cheie în acest dosar.

Manolescu a povestit în fața judecătorilor că le cunoaște pe cele două fete minore implicate în acest dosar, asta pentru că acestea au fost angajatele lui în urmă cu câțiva ani.

Manolescu a povestit că le-a văzut pe cele două fete în compania lui Dan Diaconescu, în momentul în care a fost chemat la o masă chiar de fostul prezentator, iar acolo se aflau și cele două fete, ambele minore la acea vreme.

În momentul în care a fost chemat să dea declarații, Manolescu a menționat că a primit o serie de amenințări. "Am avut oameni care m-au amenințat. Am o fetiță de 6 ani. Mi-au spus să am grijă ce vorbesc în fața instanței. Sunt oameni grei, cu miliarde. Trebuie să am grijă ce vorbesc", le-ar fi spus acesta anchetatorilor.

Dan Diaconescu este cercetat pentru act sexual cu un minor, fapte care au avut loc în perioada 2020-2021. Conform rechizitoriului, Dan Diaconescu ar fi avut mai multe realații sexuale cu o minoră în schimbul unor sume de bani.

Procurorii au decis trimiterea în judecată a fostului prezentator TV în luna iunie a anului trecut iar procesul este în plină desfășurare.