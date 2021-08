Realitatea PLUS

400 de oameni s-au strâns în centrul Capitalei pentru a susține familia tradițională.

Oamenii spun că vor „familii normale, vieți normale, nu parade gay în tara asta crestină, înainte de ziua așa de mare a înălțării Maicii Domnului la ceruri”.

„Nu avem o problema cu homosexualitatea, desi e un pacat. Avem o problema cu agenda politica LGBT, cu ce vor sa impuna, avem o problema cu dictatura minoritatii asupra maoritatii. Nu au murit fratii nostri in 1989 ca sa dam jos o dictatura si sa o inlocuim cu alta”, spune un alt participant la Marșul normalității.

La marș au participat și preoți.

„Susțin familila tradițională așa cum a fost creată de Dumnezeu în Rai între bărbat și femeie, Adam și Eva. (...) Ați vazut ca in Turcia, Grecia sunt focuri, asta va urma si in România daca nu ne lepadam de patimi”, a declarat un preot participant la Marșul normalității, la Realitatea PLUS.

Politicieni și oameni de dreapta spun că vor face în continuare astfel de marșuri dacă sunt provocați.

„Partidul Noua Dreapta organizează pentru al 16-lea an Marsul normal impotriva parteneriatelor, casatoriilor si al adoptiilor homosexuale. Acesta este mesajul de aul acesta, acesta a fost mesajul si anul trecut, e forma de răspuns a majorității tăcute din România, la aceste solicitări provocatoare ale lobby-ul homosexual din România”, a declarat președintele partidului Noua Dreaptă Tudor Ionescu, la Realitatea PLUS.

Susținătorii familiei tradiționale au mers în marș pe mai multe străzi din centrul capitalei. Oamenii legii au mers în rând cu ei, iar circulația a fost blocată pe două benzi.

Marșul normalității a început în Piața Victoriei și s-a încheiat la Patriarhie.