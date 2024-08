"S-au salutat, s-au salutat si cu doamna Mihaela Geoană, pentru că Marcel Ciolacu nu a fost însoțit. S-au așezat la masa la care era si Marcel Ciolacu. Acum stau si mă întreb, a vrut sa stea acolo? Eu cred că trebuia să aibă loc aceasta întâlnire, erau si alte mese, se puteau așeza in alta parte.

S-au așezat, eram in capul mesei, am glumit foarte tare <<hai acum pacea de la Cozia>> și mi-am amintit, am povestit când eram pe Valea Jiului si mă suna Cozma si Radu Vasile cum fac sa se întâlnească, eu am fost cu pacea, aduc o hârtie si semnam iar pacea de la Cozia.

Au discutat mult si el, cei doi si Victor, despre chestiunea cu PSD, care au fost problemele in ultimii ani, a fost o discuție relaxata, s-a băut un pahar de șampanie, de vin și s-a discutat.

A fost o prima discuție, mai ales că erau in public si oameni de față, dar relaxată, ca oamenii să vadă cum sunt, s-au purtat politicos. Vorbeau în general despre PSD", a relatat Marius Tucă.