„Am urmărit cu interes acest caz și modul în care el nu a fost reflectat în mod corect de către celelalte instituții de presă din România. Am văzut de nenumărate ori făcându-se justiție prin presă. Însă, de această dată pare să se fi așternut o tăcere totală, deși unul dintre subiecții investigației este chiar premierul Ilie Bolojan. Dacă ne aducem aminte, în America a fost un mare scandal „Watergate”. Cred că dacă eram în America, astăzi, Ilie Bolojan nu ar mai fi fost premier. Instituțiile statului au nevoie de credibilitate și mai ales de încrederea cetățenilor, iar aceasta se creează atunci când, în astfel de momente cheie, autoritățile țtiu să acționeze corespunzător. Însă, acest lucru nu se întâmplă în România. Ilie Bolojan trebuia să se prezinte în fața procurorilor, să ofere toate explicațiile necesare, astfel încât să se înțeleagă care a fost obiectul acestei întâlniri. Dar, dincolo de aspectele legale sau penale, eu îmi pun întrebarea: Cum de oricine poate intra în biroul unui premier. De ce instituțiile statului nu informează? Iar atunci avem o problemă. Fie instituțiile nu și-au făcut treaba și Ilie Bolojan știa cu cine s-a întâlnit în birou, calitatea morală a persoanei respective, fie cei care servesc instituțiile statului sunt incompetenți, iar atunci Ilie Bolojan e incompetent și ar fi trebuit să părăsească instituția premierului. Cert este că, oricare din aceste două variante ar fi trebuit să ducă la demisia premierului Bolojan. Însă, acest caz arată gravitatea situației din România, unde rețelele de crimă organizată au reușit să penetreze instituțiile statului, au penetrat aceste partide și atunci nu trebuie să ne mirăm că sunt în stare să anuleze alegeri. În PSD, PNL și USR sunt grupări infracționale care controlează aceste formațiuni, iar pentru ele, anularea alegerilor, interzicerea anumitor candidați, folosirea instituțiilor publice împotriva unor persoane fizice sau a unor companii românești, reprezintă un act de normalitate.