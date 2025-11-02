„L-am văzut pe Nicușor Dan când se plimba cu un dosar ca să determine judecătorii să condamne un om nevinovat. Există un tipar la celă căruia i se spune președintele țării, un tipar lipsit de moralitate. Nu are decența de a se abține în unele situații. Va trebuie să fie sancționat, atunci când se va identifica o majoritate politică dispusă să oprească aceste abuzuri

Nu mai au niciun respect față de lege li constituția țării. Niciodată o lege modificată nu a putut să stea în fața furiei poporului. Așa credeau și cei de la PSD. Au modificat legi, au încălcat legi, au interzis candidați, au anulat alegeri. Deci oricât de multe legi vor modifica ei ca să mențină sechestrat poporul, va duce la revoltă socială. Soluția este să faci bine societății. Noi trăim niște vremuri pe care nici înainte de 1989 nu ni le puteam realiza. Știu că libertatea, în prezent, este doar o iluzie, si cred că peste jumătate dintre români consideră asta”, a declarat Marius Lulea.