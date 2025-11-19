„Salut decizia colegilor mei din Biroul Permanent Național al PSD care astăzi au respins categoric tentativa Guvernului Bolojan de a tăia salariile cu 10%! Așa trebuie să fie PSD! Alături de oameni, alături de cei cu venituri mici și medii, care ar fi fost cei mai afectați de o astfel de măsură!”, a scris Budăi într-o postare publică.

Acesta a subliniat că prioritatea formațiunii trebuie să rămână protejarea nivelului de trai și a puterii de cumpărare a cetățenilor. „Acesta e mandatul nostru: să protejăm puterea de cumpărare a celor care ne-au votat!”, a adăugat fostul ministru.

Declarațiile vin pe fondul tensiunilor din Coaliție privind politicile bugetare și posibilele măsuri de reducere a cheltuielilor publice, în contextul creșterii deficitului și al presiunilor impuse de Comisia Europeană.