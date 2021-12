"Am spus încă de la negocierile pe programul de guvernare că ne luăm un termen de 120 de zile să analizăm și să anunțăm un calendar de implementare a legii pensiilor și a salarizării. Cu siguranță că oamenii au dreptate să protesteze, dar din păcate nu poți să faci peste noapte ce nu s-a putut face în 2 ani. (...) Noi ne-am ținut cuvântul și am respectat ceea ce am scris în programul pe baza căruia PSD a intrat la guvernare, astfel încât cei mai vulnerabili români, mă refer la pensionarii cu pensie până în 1600 de lei și la persoanele cu dizabilități, pentru cea de-a 13 indemnizație, să creăm un scut în fața greutăților din această perioadă," a declarat Marius Budăi.

Ministrul Muncii a precizat că, pe lângă măsurile des mediatizate privind majorarea pensiilor, alocațiilor și a altor drepturi asimilate, de la 1 ianuarie, vor fi și alte metode indirecte de sprijin pentru cele mai defavorizate categorii sociale.

"De la 1 ianuarie intră în vigoare un nou plafon de compensare a medicamentelor, sigur că prezența PSD în coaliție trebuie să dea o garanție că ne vom lupta pentru ca veniturile cetățenilor să crească, sigur că acea creștere net superioară la investiții va încuraja mediul privat să păstreze, în primă fază, locurile de muncă, dar și să creeze altele, astfel încât să avem o creștere economică sustenabilă, dar care să se regăsească și în buzunarele cetățenilor, pentru că altfel un este sustenabilă."

DACĂ AVEAM O LEGE A PENSIILOR, NU MAI ERAU ATÂTEA PROBLEME

"Dacă legea pensiilor era implementată în această perioadă, inechitățile ar fi fost, cu siguranță, rezolvate. Repet, nu este o lege a PSD, este o lege pe care PSD a promovat-o, a aprobat-o în Parlament și a trimis-o la promulgare la președintele Iohannis, dar la ea au lucrat specialiști de la casele de pensii și care este menită tocmai să rezolve inechitățile din sistem," a mai declarat ministrul Muncii, în direct la "Legile Puterii" de la Realitatea Plus .