Fostul ministru al Muncii, Marius Budăi, critică dur politica economică a premierului Ilie Bolojan, după ce acesta a anunțat că ținta de deficit bugetar pentru 2025 va fi de 8,4%. Potrivit lui Budăi, cifra comunicată public nu reflectă realitatea, întrucât nu include datoriile rămase neplătite până la finalul anului. „Deficitul real (ESA) va fi peste 9%! Aceasta este dovada clară a eșecului austerității”, a scrie social-democratul, într-o postare pe Facebook.

„Unde sunt banii din taxe, dacă nu avem beneficii?”

Budăi compară performanțele guvernului actual cu cele ale fostului premier PSD, Marcel Ciolacu, care, în condiții bugetare similare, a reușit să majoreze pensiile de două ori într-un an, să crească salariile profesorilor și să scutească de taxe pensiile sub 3.000 de lei. „Nu a majorat TVA, nu a crescut taxele la firme, nu a pus CASS pe pensii, nici la mame sau veterani, și nu a taxat persoanele cu dizabilități. Este o diferență colosală!”, a subliniat Budăi.

„PSD nu va susține noi taxe fără măsuri de stimulare economică”

În final, Marius Budăi avertizează că PSD nu va mai susține pachete de măsuri care includ doar creșteri de taxe, fără politici de stimulare economică. „Dacă vii doar cu austeritate și mesaje alarmiste, economia se contractă, iar veniturile bugetare scad. Acesta e rețeta sigură a eșecului!”, a concluzionat fostul ministru.