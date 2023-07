Marius Budăi spune că „dacă acceptăm să lucrăm pe doi lei pe hârtie şi pe cinci lei în mână, vom avea pensie foarte mică”.

„Am spus tot timpul că mai important, în primă fază, e rezolvarea inechităţilor. Nu voi da speranţe pe care ulterior să nu le putem îndeplini, nu le face bine seniorilor să le dăm speranţe false. De asta am preferat să facem, să avem deciziile luate şi abia atuci să anunţăm şi imediat să trecem şi la implementare. Practic, mai mult decat anuntarea si luarea deciziei, cea mai importantă e implementarea deciziei.

Trag un semnal de alarmă celor care sunt în câmpul muncii. Dacă acceptăm să lucrăm pe doi lei pe hârtie şi pe cinci lei în mână, contribuţia se plăteşte la cei doi lei, nu la cinci şi când ajungem la pensie vom avea pensie foarte mica din cauza lipsei de contributie.

Probema apare acolo unde oamenii au contribuit aproximativ la fel, au lucrat in conditii aproximativ la fel – şi spun aproximativ pentru că eu, in toata experienta mea, nu am gasit două dosare la fel – sunt cuantumuri ale pensiei diferite. Asta înseamnă de fapt inechităţile în sistem”, a explicat ministrul Muncii.