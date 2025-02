Jurnalistul australian Mario Nawfal, care a și stat de vorbă cu președintele ales, a prezentat pe contul său de socializare imagini din Piața Constituției, unde mii de oameni s-au adunat pentru a semna pentru noua candidatură a lui Călin Georgescu.

Acesta transmite, că în ciuda faptului că poliția a interceptat mai multe autobuze ale protestatarilor în drum spre București, vocile poporului român nu vor fi reduse la tăcere.

🚨🇷🇴BUCHAREST RISES: CITIZENS FURIOUS OVER CANCELLED ELECTIONS



Bucharest streets are thronged with protesters rallying against the annulled presidential elections, chanting loudly for democracy and justice.



The Alliance for the Union of Romanians party has set up tables where…