„Cred că în Azerbaijan am mai văzut parlamentari care și-au împărțit pumni și picioare. Îmi aduc aminte că și la noi, de-a lungurl timpului, au fost îmbrânceli. Sunt deamăgit de ce am văzut, în primul rând din partea colegilor mei de la PNL, iar mai apoi din partea celor de la AUR și USRPLUS. Nu apăr și nici nu jutific acțiunile colegilor mei de azi. Încă de la începtului acestei campanii pentru șefia PNL am văzut că se incing spiritele. Am îndemnat mereu la responsabilitate pe cei care reprezintă nucelul celor două tabere. Au fost derpaje la ambele, dar le-am sancționat și am spus că această competiție nu ntrebuuie să treacă de anumite praguri, dar, din păcate a a cam trecut. Ne-a luat valul mult prea repde. Am pierdut din vedere pădurea din cauza copacilor”, a declarat liberalul în emisiunea „Legile Puterii”.